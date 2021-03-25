Türkiye'de dışarıdan destekli bir algı operasyonu yürütülüyor. Bu operasyonu yapanlar, Türkiye'nin battığını, bu yüzden AK Parti'nin de iktidardan gideceğini, Cumhur İttifakı'nın oy oranının da sürekli düştüğünü algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu operasyonun içerideki yürütücülerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, anketler CHP'nin oylarının gerilediğini ortaya koymasına rağmen, sık sık bir dahaki seçimde 'dostlarıyla' iktidara geleceklerini öne sürüyor. Ancak, o battığını söyledikleri Türkiye'yi tüm yırtınmalarına rağmen bir türlü batıramıyorlar. Türkiye, 2020'de pandemiye rağmen dünyada büyüyebilen ender ülkelerden biri olmayı başardı. Rakamlar, büyümenin bu yıl da güçlü bir şekilde süreceğini gösteriyor.



HEYECAN VE COŞKU VARDI

Öte yandan bir gazeteci olarak gözlemim şu: Gerek il kongreleri gerekse dün Ankara'da yaptığı büyük kongreye gösterilen ilgi AK Parti'nin hiç de iktidardan gitmekte olan bir parti olmadığını ortaya koyuyor.

Çünkü iktidardan gitmekte olan bir partinin il ve ilçe kongrelerinde yönetime girecek isim bulmakta zorlanırsınız. Bu geçmişte görüldü. Oysa AK Parti'de il ve ilçe yönetimlerine girmek için büyük bir yarış yaşandı.

Bunu İzmir'de de bizzat gördük. Ayrıca iktidardan gitmekte olan bir partinin büyük kongresinde belki kalabalık toplayabilirsiniz ancak dün Ankara'da görülen coşku ve heyecanı suni bir şekilde oluşturamazsınız.



BİNALİ YILDIRIM AVANTAJI

Gelelim kongrenin Ege boyutuna...

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş'la birlikte Genel Başkanvekili oldu. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde bile İzmir'e olan ilgisini ve desteğini sürdüren Yıldırım'ın parti içinde yeniden aktif bir görev alması İzmir'in hanesine büyük bir artı olarak yansıyacak. Bu arada AK Parti'de 75 kişiye çıkarılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) Ege Bölgesi bu dönem de güçlü bir şekilde yer aldı.



HAMZA DAĞ'A ÖNEMLİ GÖREV

Binali Yıldırım'la birlikte İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yine MKYK'da yer aldı. Dağ'ın Tanıtım Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olması da Ege için önemli. Bu arada MKYK'da görev yapan Manisa Milletvekili Murat Baybatur yeni korudu. Balıkesir'den milletvekili Belgin Uygur, Muğla'dan eski Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, Aydın'dan Türkiye eski güzeli Seda Sarıbaş, Denizli'den eski Milletvekili Nurcan Dalbudak da MKYK'da görev alan Egeli yeni isimler oldu.



YEDEKLER ASİL GİBİ ÇALIŞACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKYK'nın 35 yedek üyesinin de asil üyeler gibi yoğun bir tempoyla çalışacağını vurguladı. Bu yüzden MKYK yedek üyeliği de önemli. MKYK yedek listesinde ise AK Parti İzmir eski Milletvekili Nesrin Ulema ve İzmir'den milletvekili adayı olan Emre Cemil Ayvalı yer aldı. Manisa'dan milletvekili Tamer Akkal, Uşak'tan Eyüp Gökhan Özekin, Denizli'den Tavas eski Belediye Başkanı Mehmet Karabay, MKYK yedek üye listesinde yer alan diğer Egeliler oldu. Öte yandan Uşak'tan eski Milletvekili Alim Tunç ve Denizli İl eski Başkanı Necip Filiz, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu yedek üyesi oldu.

İktidar partisinin üst yönetiminde Ege'nin güçlü bir şekilde temsil edilmesinin olumlu etkilerini önümüzdeki süreçte göreceğiz.