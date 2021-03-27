CHP İzmir'de adeta çatırdıyor. İl Başkanı Deniz Yücel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasındaki buzlar bir türlü eritilemiyor.

Çift başlılık yaşanıyor. Bu durumun yarattığı zaaflar sürerken diğer yandan Yücel'in tam hakimiyet kuramaması nedeniyle ilçe örgütleri de kaynıyor. Gün geçmiyor ki, CHP İzmir'de bir ilçeden 'kriz' haberi gelmesin. Yücel sorunlara müdahale edip krizleri çözmek yerine her şeyi eline yüzüne bulaştırınca sarsıntılar da bitmiyor. CHP Kınık'ta sancılı bir süreç yaşandı. Menemen'de ise, CHP, belediyeyi AK Parti'ye kaptırarak büyük bir hezimete uğradı. Ardından 4 meclis üyesi, CHP'den istifa etti. İş bu noktaya gelene kadarki hatalarını örtmek isteyen Deniz Yücel ise, Menemen ilçe yönetimini görevden alarak hedef saptırdı.



GAZİEMİR'DE DİLEKÇE SAVAŞI

Gaziemir'de de CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda ile kendisine muhalif tavır alan CHP'li 10 ilçe yönetimi arasındaki kriz, bir türlü sona erdirilemedi. Taraflar Yücel'in yaptığı tüm girişimlere rağmen birbirlerini şikayet yarışına girdi. Arda'nın en yakınındaki isim olan Meclis Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz Derinsu, 10 muhalif üyenin başvurusunun ardından ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na gönderildi. Arda ise, il yönetiminin Derinsu ile ilgili aldığı disiplin kararına bu ismi 'başkan yardımcısı yaparak cevap verdi. Yani bir anlamda İl Yönetimi'ne "Ben sizin kararınızı tanımıyorum" demeye getirdi. Derinsu ise, kurulda savunmasını yaparken Arda'ya muhalif meclis üyelerinin disipline verilmesi için yeni bir dilekçe verdi.



NUR TOPU GİBİ YENİ KRİZ

Dün de Yücel'in krizi çözmek için 'sözde çaba' harcadığı Bayraklı İlçe Yönetimi içindeki krizde önemli bir gelişme yaşandı.

Bayraklı İlçe Yönetiminde Başkan Pınar Susmuş'la anlaşamayan üyelerden 4'ü istifalarını sundu. Bayraklı'dan gelen bu haber konuşulurken, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İl Başkanı Yücel'le ilgili yaptığı açıklama ile CHP'de nur topu gibi yeni bir kriz doğdu.



ÖZKAN'LA İŞBİRLİĞİ YAPTI

Karşıyaka'da Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy mahallelerinin imar planlarıyla ilgili yaşanan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarılan şikayetlerin ardından Yücel, yeni bir kriz daha çıkardı.

CHP İl Başkanı, kongre süreçlerinde Tunç Soyer'e karşı ittifak kurduğu Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Özay Dağhan ile il başkanlığında görüşme yaptı. Yücel ve Özkan sorunla ilgili adeta rol kapmaya çalıştı. Yücel, bu görüşmeye konunun doğrudan muhatabı olan Karşıyaka Belediyesi'nin Başkanı Cemil Tugay'ı çağırmadı bile. Sadece CHP İlçe Başkanı Murat Koç'u davet etti.



TUGAY: YETKİLERİ YOK

Dün bir TV programında konuşan Tugay ise, iki isme "Yetki sizde değil bende" mesajı verdi. Tugay, "İl başkanımızın da, orada bulunan milletvekilimizin de Cumhuriyet Mahallesi muhtarının da imar planlarını iptal etmek gibi bir yetkileri yok. İl binasında olan toplantıya ben davet edilmedim, haberim yoktu. İl başkanı ile konuştuğumda, 'Bu görüşmeydi, bir toplantı değildi,' dedi. Ancak 'Benim orada olmam gerekirdi' dedim.

İlçe başkanımız da o toplantıya çağrılmış ancak 'Buradaki muhatap belediye başkanımızdır' diyerek ayrılmış" dedi.

Bu yönetim zaafı sürdükçe, CHP'nin İzmir'de karşılaşacağı sorunlar yarın öbür gün partide çok daha büyük yaralar açabilir.