İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gerçekten alem biri... Bazen öyle kararlar ve atamalar yapıyor ki, insan şaşırıp kalıyor. İşte buna çarpıcı bir örnek... Soyer, kurduğu Şehir Tiyatroları'nın başına genel sanat yönetmeni olarak Devlet Tiyatrosu eski Genel Müdürü Yücel Erten'i getirmişti. Şimdi ise, öyle bir adım attı ki, adeta dünyada yeni bir çığır açarak 'tiyatro' ve 'betonu' sentezledi. Soyer, ikameti İstanbul Beyoğlu olarak gözüken Yücel Erten'i geçtiğimiz günlerdeki şirket genel kurulunda belediyenin önemli kuruluşlarından İZBETON'a yönetim kurulu üyesi yaptı. Usta bir tiyatrocu olan Erten, belediyenin beton ve asfalt işlerinin yönetimine nasıl bir katkı yapacaksa artık hep birlikte göreceğiz!

Yücel Erten



TUHAF BİR TABLO OLUŞTU

Belli ki Soyer, Erten'e genel sanat yönetmenliğinin yanında şirket yönetim kurulu üyesi olarak ek bir gelir daha yaratmak istemiş. Nasıl olsa şirket yönetim kurulu üyeliklerini ulufe gibi dağıtmaya alıştığı için ortaya böyle tuhaf bir tablonun çıkmasına da pek aldırış etmemiş. Benim anlayamadığım, Yücel Erten'in böyle bir görevi nasıl kabul ettiği? Bu arada Soyer, pratisyen doktor olan Belediye Toplum Sağlığı Daire Başkanı Sertaç Dölek'i de İZBETON yönetim kurulu üyesi yaptı. Soyer, daha önce makam şoförü Hüseyin Sezer'i ek bir gelire kavuşturmak için kendisini yüz milyonlarca lira değerindeki bir gemi filosunu yöneten İZDENİZ şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atamıştı. Biz Yeni Asır olarak konuyu gündeme getirince Sezer'i bu görevden almıştı. Bakalım Soyer, biz İzmirlilere daha nelerle şaşırtacak?



ETİYOPYA HÜSRANI

Tunç Soyer'in, Bornova Anadolu Lisesi'nden (BAL) 1977 mezunu dönem arkadaşlarını belediye ve şirketlerine yönetici sıfatıyla doldurduğunu daha önce birçok kez gündeme getirdik. Bunlardan en çarpıcısı Etiyopya'da ikamet eden sınıf arkadaşı Ercan Türkoğlu'nu getirip İZDOĞA şirketinin yönetim kuruluna atamasıydı. Yeni Asır olarak tepki toplayan bu atamayı da ilk olarak biz gündeme getirdik. Soyer bu atamayla ilgili aldığı tepkilerin ardından İZDOĞA şirketinin genel kurulunda oluşturulan yeni yönetimde Türkoğlu'na yer vermedi. Tabii Soyer bu, sağı solu belli olmaz! Bakarsınız, Türkoğlu'nu belediyenin bir başka şirketinde yönetim kurulu üyesi yapıverir.



İZGİ, TETUSA'YA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin efsane başkanlarından Ahmet Piriştina'ya görevde olduğu dönemde en yakın olan isimlerden biri de Konak Belediye eski Başkanı Erdal İzgi'ydi. Aynı zamanda usta bir gazeteci olan İzgi, Büyükşehir'de de kritik görevler üstlenmişti. Soyer göreve gelince İzgi'yi, İZDOĞA şirketi yönetim kurulu başkanı yapmıştı. Soyer, İzgi'ye şimdi yine önemli bir görev verdi. İzgi, İZDOĞA'dan çoğunluk hissesi Büyükşehir'e ait olan ve Çeşme'de işadamları ve belediyenin güçbirliğiyle kurulan TETUSA şirketine kaydırıldı. İzgi bu şirketin de yönetim kurulu başkanı oldu. Bu arada Soyer, Belediye Spor Kulubü'nün başına getirdiği BAL'lı mimar Ersan Odaman'a da TETUSA yönetiminde görev verdi.