Batırdığı Seferihisar Belediyesi'nde görev yaptığı 10 yılı "lay lay lom" dönemi olarak nitelendiren Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bakış açısının da çok farklı olmadığı ortada...

Kendisi bir röportajında bu konuda aynen "Çok şanslı olduğumu düşünüyorum, bu şehirde yaşıyorum, hem üzerine maaş veriyorlar, hem de üzerine Başkan yaptılar alkışlıyorlar.

Bu hayatta daha ne isteyebilirim?" ifadelerini kullanmıştı.



SİZ EĞLENİYOR MUSUNUZ?

Evet belli ki, Soyer İzmir'de görev yaptığı 2 yıldır çok eğleniyor. Bu durum, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İlker Kozan'ın, belediyenin lüks makam minibüsünün içinde çekip önceki gün paylaştığı bu fotoğrafta ayan beyan görünüyor zaten. Soyer burada İzmirlilere adeta "Ben çok eğleniyorum.

Siz de eğleniyor musunuz?" diye soruyor...

Keşke İzmirliler de Soyer kadar eğlenebilse...

Maalesef bizler onun gibi eğlenemiyoruz...

Çünkü kentimizin Anadolu'nun diğer birçok şehrine göre geride kalışına her geçen gün şahit olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz.



'PEŞİN SATAN'DAN FARKSIZ

Sayın Soyer!

2019 yılında 57 milyon lira olan belediyenin gayrimenkul satışını 2020'de 243 milyon liraya çıkarıp gelen parayla da bol bol kişisel PR çalışması yaptığınız için kendinizi "peşin satan" gibi hissediyorsunuz belli ki. Sizin için hava hoş... Ama biz maalesef bakkallara asılan o meşhur fotoğraftaki "veresiye satan"dan bile daha kötü haldeyiz.

Çok dile getirdiğim için artık yazmayayım diyordum ama bu kahkaha dolu fotoğrafı görünce bir daha yazmak ve sormak farz oldu...



BU NEYİN KAHKAHASI?

Sayın Soyer!

■ Görevde olduğunuz 2 yıl içinde İzmir'in her yağmurda sel afetine maruz kalmasının önüne geçecek bir önlem mi aldınız da böyle şen bir şekilde kahkaha atıyorsunuz?

■ İzmir'in trafik sorununu çözdünüz de mi gülüyorsunuz?

■ Körfez'e hala kanalizasyon akıyor.

İkide bir "3 yıl içinde Körfez'de yüzeceğim" diyorsunuz ama attığınız tek bir adım yok. Siz bunun nesine kahkaha atıyorsunuz?

■ Kentsel dönüşümü sağlayıp İzmir'i ucube yapılardan kurtardınız da mı böyle kahkaha patlatıyorsunuz?

■ Yoksa ideolojik ikiziniz HDP'ye yani PKK'nın uzantısına "İzmir'de istihdam olanağı sağlayarak nasıl da alan açıyorum" kahkahası mı bu?

■ Peki bu, PKK elebaşı Apo'ya özgürlük isteyenlerle masa kurmanın verdiği hazzın kahkahası olabilir mi?

■ Şato'da yaşamak da pek zevkliymiş kahkahası da olabilir tabii...

■ Ya da "Zeytinliğe sıkma tesisi ve sulama havuzu yapacağım" deyip havuzlu villa konduruvermenin hissettirdiği mutluluğun kahkahası mı yoksa bu?

■ "Belediyenin borcunu milyarlarca lira artırıyorum ama İzmirlilere bunu dış yatırım diye gösterebiliyorum" demenin verdiği mutluluğun kahkahası olabilir mi bu?

■ Ya da "İzmirliler beni bisikletle geziyor zannediyor ama böyle lüks makam araçlarında tozuyorum farkında değiller" kahkahası olabilir mi?

YAZIK İZMİR'E... KİMLERİN

ELİNE DÜŞTÜ BÖYLE!