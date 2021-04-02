İzmir'in gözde turistik ilçelerinden Seferihisar, CHP'li belediyede patlayan bir skandalla çalkalanıyor.

Buna göre ilçedeki Tepecik Mahallesi'nde Akarca'nın doğusunda yer alan Haritacılar Sitesi, belediyenin hazırladığı ve site sakinlerinin kendilerine ait olduğunu söyledikleri yolu kamunun kullanımına açık bırakan imar planlarının iptali için belediyeye dava açtı.

Bu davayla ortaya ilginç bir durum çıktı. Çünkü sitenin avukatlığını Serdal Gülseven üstlenmişti. Serdal Gülseven'in bir özelliği vardı, o da davalı taraf olan Seferihisar Belediyesi'nin kadrolu avukatı olan Özde Gülseven'in kocası olmasıydı...

Yani davacı ile davalının avukatlığını bir karı koca üstlenmişti.



BELEDİYE AVUKATI GİRMEDİ

İşte bu ilginç durumun ardından çok dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Belediyenin avukatı Özde Gülseven, davanın duruşmasına katılmadı ve bu durumda davayı da kocasının avuakatlığını yaptığı site kazandı. Yani belediye göz göre göre davayı kaybetti... İddiaya göre de, bu davanın ardından site sakinleri sözkonusu yolu kapattı ve geçişi engelledi. Söylendiğine göre vatandaşlar şu an bu yoldan geçip oradaki koya gidemez hale geldi.



BU NASIL BELEDİYE YÖNETİMİ?

Bugüne kadar İzmir'deki belediyelerde birçok skandala şahit oldum ama böylesiyle ilk kez karşılaştım. Belediyede yaşanan nasıl bir başı bozukluktur? Bu nasıl bir belediye yönetimidir? Üstelik bu skandal AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Aydın tarafından bangır bangır ilçe kamuoyunun gündemine getirildi. Üstüne Seferihisar Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ümit Cingöz de konuyu meclis toplantısında dillendirdi. Ama CHP'li Belediye Başkanı İsmail Yetişkin aradan haftalar geçmesine rağmen şu ana kadar hiçbir adım atmadı.



BÜYÜK KAYIP YAŞANACAK

Dün AK Parti İlçe Başkanı Aydın ile konuştuk. Aydın, "Öncelikle; 'Belediye avukatının eşinin, belediyeye karşı olan bir davayı alması ne kadar etik?' Bunu sormak isterim. Yetmezmiş gibi, bir de belediye avukatı mahkemeye katılmadı ve belediye bu sebeple davayı kaybetti.

Bu asla kabul edilemez!" diye konuştu.

Bu karar neticesinde o bölgede birçok vatandaşın mağdur olduğunu ifade eden Aydın, "Akarca'nın doğusunda yaşayan ve burada iş yapan Seferihisarlılar, hem de belediye büyük bir maddi kayba uğrayacak.

Seferihisar'da bir çok vatandaşın mağduriyetine sebep olan davanın duruşmasına katılmayan belediye avukatının görevden alınması bekliyorduk ancak yapılmadı. Biz bunu beklerken Başkan Yetişkin, İmar ve Şehircilik Müdürünü görevden aldı. Bu da Seferihisarlıları hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.

Bu skandalın üzeri örtülmemeli...

CHP İl Başkanı Deniz Yücel de sağa sola laf yetiştirmeye çalışacağına öncelikle partisiyle ilgili bu skandala el atsa daha iyi olur!