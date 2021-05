İstanbul'da işkence görüyorlar diyerek faytonlardan kurtarılan 1200 atın 978'i kayıp. Türkiye günlerdir bunu konuşuyor. Biz de Yeni Asır olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin faytonları kaldırdıktan sonra Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'nda bakıldığını açıkladığı atların akıbetini araştırdık. İzmir'in atlarının da Ankara'ya gönderildiğini ve serum üretimi için kobay olarak kullanıldığını öğrendik. Bugün manşetimizde bu habere yer verdik.



BİRAZ DUYGUSAL DAVRANDIK

İzmir'de faytonların kaldırıldığı dönemde ben de bir yazı kaleme almış ve buna destek vermiştim. Ancak, İstanbul ve İzmir'deki atların ortaya çıkan akıbetini görünce keşke faytonlar kaldırılmasaydı diyorum. O günün koşullarında biraz duygusal davrandık. Başkan Tunç Soyer de göreve yeni gelmişti. Bugün kendisini daha iyi tanıyınca Soyer'in de o dönem biraz acelece verdiği bu kararla aslında amacının hayvan sevgisi değil tribünlere oynamak olduğunu daha iyi anlıyorum.



İZMİR'İN SİMGESİ KORUNABİLİRDİ

Bugün Viyana gibi Avrupa'nın birçok şehrinde faytonlar çalışıyor. Ayrıca bu faytonlar da İzmir'in simgesiydi. Maalesef her canlı çalışıyor. Her canlının doğada bir görevi var. İnsanların bazıları da ağır işlerde görev yapmak zorunda kalıyor. Yerin yüzlerce metre altına inen madenciler var. İzmir'deki faytonlar, atların çalışma koşulları daha da iyileştirilerek korunabilirdi. Böylece İzmir bir simgesini daha kaybetmezdi.



ADAMIM BU KÜÇÜK İŞLERE BEN BAKARIM!

Ezginin Günlüğü'nün 'Ebruli' isimli şarkısında şöyle bir söz vardır:

Adamım bu küçük işlere ben bakarım... Soyer'inki de o misal... Koni dizme ihalesi, heykel sayma ihalesi, kaldırımlardaki sağlam babaları yenileriyle değiştirme gibi 'eşsiz' icraatlarını izliyoruz. Önceki gün de basın kuruluşlarına iki haber bülteni göndertti. Neymiş?

Alsancak'ta asfaltlanan yolda inceleme yapmış... Ayrıca Meles Deresi'nde her yıl kötü kokuya karşı yapılan 'ilkel' çalışmaları gidip yerinde incelemiş...

Koskoca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, böyle küçük işlerle uğraşmasıyla ilgili neden haber olup reklam yapma ihtiyacı duyuyor ki? Hemen söyleyeyim:

Çünkü reklamını yapacak daha büyük icraatları yok da ondan... Bunlarla durumu idare etmeye çalışıyor işte...



SEVDİĞİM CESUR ÇIKIŞLAR

İzmir'de son günlerde gündeme gelen şu cesur çıkışları takdir ettim...

- Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'den İnciraltı'na yönelik imar düzenlemesine itiraz eden meslek odalarına: Kararı mahkemeler, kurumlar vermeli. Her şeye odalar karar verecekse, belediye niye var?

- İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut'tan "İnciraltı sen zaten bizimsin" paylaşımı yapan Şehir Plancıları Odası'na: İzmirli ailelerin 100 yıldır tapulu yeri olan İnciraltı nasıl sizin oluyor?

Nereden alabiliyorsunuz bu cüreti?

Sizler kanunların üzerinde misiniz?

- Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den hala ilçesinin içinden çöp kamyonu geçiren belediyelere: Büyükşehir Belediyesi, bu güzergahı değiştirerek yeni yol yaptı. Ancak bazı belediyeler kamyonları hala eski yolu kullanıyor.

Yakalarsak cezayı keseriz.