Türkiye pandemiyle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmaya gitti. Bu dönemde oluşturacağı sakıncalar da düşünülerek içki satışı yasaklandı. Bununla ilgili Valilikler bünyesinde oluşturulan Hıfzıssıhha Kurulları da il bazında karar alıp kamuoyuna duyurdu. CHP Genel Merkezi bu karara karşı çıkarken Çanakkale Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ülgür Gökhan, ilindeki kurulun yasak kararına imza attı. Aynı karar İzmir'de de Vali Yavuz Selim Köşger Başkanlığı'nda alındı ve 30 Nisan'da kamuoyuna duyuruldu. Valiliğin internet sitesinde geçtiğimiz cuma akşamı yapılan duyurunun metninde "kararın oybirliği ile alındığı" özellikle vurgulandı.



SOYER TEPKİYE DAYANAMADI

Bu "oybirliği" ifadesi İl Hıfzıssıhha Kurulu üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer'in de karara imza attığı anlamına geliyordu.

Bu durum önceki akşam sosyal medyada büyük yankı buldu. Soyer'e eleştiri yağmuru başladı. CHP'nin karşı çıktığı bir karara imza attığı belirtilen Soyer, eleştirilerin hedefi olunca, kurul kararının internet sitesinde duyurulmasının üzerinden iki gün sonra bu metinde imzası olmadığını açıkladı. Eğer siz iki gün boyunca oybirliği ile alındığı ilan edilen bu kararda imzanız olmadığını çıkıp açıklamıyorsanız bu, bir anlamda 'oybirliği' ifadesini kabullenmiş olduğunuzu gösterir. Tepkilerin ardından iki gün sonra çıkıp "İmzalamadım" demeniz de çark ettiğinizi...



DANIŞMANI "TAMAM" DEMİŞ

Bu sürecin nasıl işlediğiyle ilgili Valilik'teki kaynaklarımla görüştüm. Kurulun her kararı, bizzat toplanılarak alınmıyor.

Bazı kararlar önce üyelerden onay alınıp ardından karar metninin kurumlar arasında dolaştırılarak imzalanmasıyla alınabiliyor.

İçki satış yasağı kararı alınırken de ilgili vali yardımcısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanını arıyor ve durumu anlatıyor. Danışmanı da kararı Soyer'in imzalayacağını söylüyor.

Bunun üzerine karar oybirliği ile alındığı şeklinde kaleme alınıyor ve ardından internet sitesinde kamuoyuna bu şekilde duyuruluyor. Sosyal medyada tepkilerin hedefi olan Soyer ise, dün sabah bir açıklama ile imzalamadığını söylüyor.



NİYE 2 GÜN BEKLEDİ O ZAMAN

Soyer'in bunu söylemek için niye 2 gün beklediği büyük bir soru işareti oluşturuyor. Bunun dışında bir diğer soru işareti de ilgili vali yardımcısına "Soyer de kararı imzalayacak" diyen ve kararın "oybirliği ile alındığı" şeklinde yazılmasına vesile olan danışmanın kim olduğu? Bu danışman Valiliğe böyle bir bilgiyi neye dayanarak verdi ya da verebildi? Soyer, Valiliği bu şekilde bilgilendiren danışmanıyla ilgili herhangi bir işlem yaptı mı?



NEDEN ŞERH DÜŞMEDİ?

İşin bir diğer boyutu da şu...

Soyer madem karara karşı, o zaman neden bu karara şerh düşmedi. Öyle ya, içki satış yasağına karşıysa karara şerh düşebilirdi. Valilikte görüştüğüm kaynaklar kurul üyelerinin, alınan kararlara şerh düşme hakkının da olduğunu söyledi. Yani neresinden bakarsanız bakın iş dönüyor dolaşıyor ve Soyer'in samimiyetsizliğine çıkıyor...



SON DAKİKA

İşte foyayı ortaya çıkaran belge!



Başkan Tunç Soyer'in eleştiri gelince nasıl çark ettiğini gösteren çok önemli bir belge çıktı dün akşam 'yatsı saatinde'... Meğer, İl Hıfzıssıhha Kurulu, 11 Aralık 2020'de de benzer bir karar almış. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında içki satışını yasaklamış. Peki o karar nasıl alınmış. Evet, oy birliğiyle... Yani bu Soyer'in de imzası var demek... Tabii o dönem bu tartışma konusu olmayınca Soyer de basmış imzayı... Sonrasında da kimseden tepki gelmeyince "Yok ben imzalamadım" diye de çıkmamış ortaya...