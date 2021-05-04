CHP İzmir'de giderek karışıyor. Urla Belediyesi'nin CHP'li Başkanı FETÖ üyesi çıkınca görevden alındı.

Yerine kayyum atandı. Menemen'de CHP'den seçilen başkan yolsuzluktan hapse düştü. CHP İl yönetiminin hataları nedeniyle belediye yönetimini AK Parti'ye kaptırdı. Üzerine Torbalı'da vefat eden belediye başkanının yerine gelecek ismi belirlemek için yapılan seçimde CHP, meclis üyelerine cep telefonuyla oylarının fotoğrafını çektirerek büyük bir skandala imza attı. Ayrıca buna rağmen fire de verdi.

Muhtemelen yargı, seçimi iptal edecek.

Yani Torbalı da AK Parti'ye geçebilir.



YARGIYLA BAŞLARI DERTTE

Bu arada Menderes'te CHP'li Başkan Mustafa Kayalar, bizzat yardımcısı tarafından CİMER'e şikayet edildi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, mafyayı adam yaralamaya azmettirme suçlamasıyla yargılanıyor. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan hakkında yakınlarını yüksek maaşla işe yerleştirme ve Meclis üyesine verilen ihale ile ilgili gerçeğe aykırı belge düzenleme iddiasıyla dava açılması gündemde. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeni Asır'ı ziyaret ettiği ve kuracağı asfalt tesisiyle ilgili açıklama yaptığı için Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u hedef aldı.



KONİ DİZME, BABA DEĞİŞTİRME

Büyük vaatlerle göreve gelen Soyer, koni dizme ve heykel sayım ihalesi düzenleme, ayrıca kaldırımlardaki sağlam 'babaları' yenileriyle değiştirme gibi 'antin kuntin' işlerle gündemden düşmüyor. Bu da CHP'ye zarar veriyor. Öte yandan İl Başkanı Deniz Yücel, çıkan krizleri yönetemiyor. Yani CHP İzmir'de ağır yaralı. Açıkçası CHP'nin bu İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da bu krizlerin içinden çıkabileceğine dair olumlu hiçbir işaret yok.



ÖNCE MICIR İHALESİNİ AÇIKLA BAŞKAN!

Kuşadası Belediyesi her gün bir olumsuzlukla gündeme geliyor.

Özellikle 12.8 milyon lira bedelle verilen 750 bin tonluk mıcır ihalesinde yüklenici ZTB İnşaat'ın yaklaşık 60 gündür tek bir mıcır dahi teslim etmediğini ortaya koyduğumuz haberle ilgili belediyeden açıklama yapılmaması kafalardaki soru işaretlerini büyütüyor.

CHP'li Başkan Ömer Günel, asıl bu konu dururken dün Yeni Asır'ın yaptığı bir başka haberle ilgili açıklama yaptı. Yeni Asır olarak belediyenin faaliyet raporunda "Dava ve takiplerin belediye lehine sonuçlanmasının sağlanması" açıklamasıyla yer verilen 742 bin liralık harcama kalemini gündeme getirmiştik. Hukukçuların bu ifadenin "Rüşvet mi verildi?" türünden soruları gündeme getirecek her türlü yoruma açık olduğu görüşünü aktarmıştık. Günel dün demiş ki, "Kurumları kelime oyunlarıyla zan altında bırakamazsınız. Hukuk İşleri Müdürlüğü gider bütçesinde, idare adına açılması muhtemel davaların mahkeme harç ve giderleri yer almaktadır."



NEDEN SUSUYORSUNUZ?

Yahu, bu abuk subuk ifadeyi oraya yazan belediyenin kendisi. Belediye sağa sola laf yetiştireceğine önce faaliyet raporunu yazarken Türkçe'yi doğru düzgün kullanmayı öğrensin.

Sayın Günel, buradan size bir kez daha sesleniyor ve soruyorum:

- Siz bunları bırakın da asıl şuna cevap verin: Mıcır ihalesi konusunda neden susuyorsunuz? Yoksa, işin savunulacak bir tarafını bulamadığınız için mi konuşmuyorsunuz?

- Mardinli Bağı kardeşlere ait yüklenici firmaya daha işe başlamadan hakediş ödemesi yaptınız mı, yapmadınız mı?

- Bu şirkete taahhüt ettiği makinelerini 8 Mart'ta teslim aldığı şantiye alanına getirmemesi nedeniyle bir cezai işlem uyguladınız mı, uygalamadınız mı?

- Ayrıca İzmir Büyükşehir bile yılda 2 milyon ton mıcır kullanırken siz tek kalemde alacağınızı söylediğiniz bu 750 bin ton mıcırı nerede kullanacaksınız?