Tire'de 'meraya' katı atık düzenli depolama tesisi kurmak istediği için tepkilerin hedefi olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, doğayla savaşta vites yükseltti! Soyer, İzmir'in turizmde dünya yıldızı olan Alaçatı'da ormanlık alanda çok tepki çekecek bir icraata imza atmak için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi, Çeşme'de "biyoreaktör sistemleri ile katı organik gübre üretim tesisini" kurmak istediği Germiyan'daki 9.7 dönümlük alanda arkeolojik kalıntılar çıkınca gözünü Alaçatı'ya dikti. Soyer, bu tesisi şimdi Alaçatı sınırları içerisindeki 72 bin 423 metrekarelik ormanlık alanda kurmak için belediye meclisinden yetki istiyor.

MECLİS GÜNDEMİNE ALINDI

Konu yarınki meclis toplantısının gündem maddeleri arasına alındı. İlgili gündem maddesine göre Soyer, tesisi yapımının ardından 10 yıl süre ile işletilmesi için kiralayacak. Yani burayı belediye kendisi de işletmeyecek, özel sektöre verecek. Meclis gündeminin ilgili maddesinde bile burasının "ormanlık alan" olduğu vurgulanıyor. İnternette Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın bu tesisin Germiyan'a kurulması gündemde olduğu zaman yaptığı bir açıklamaya rastladım. Oran, Büyükşehir Belediyesi'yle yapacakları proje ile ilçedeki bahçe atıklarının yarattığı çevre kirliliği ve haşere üreme problemlerini sona erdireceğini söylüyor.

HANÇER VURMAKTAN FARKSIZ

Aynı zamanda bu tesisin tarıma da büyük katkı sağlayacağını vurguluyor. Tamam böyle bir tesis kurma fikri güzel. Ancak bunu, ilçede yapacak başka yer mi yok? Neticede bunun kokusu var, pisliği var... Alaçatı gibi gözde bir turistik beldede, hem de ormanlık alana "gübre üretim tesisi" kurmak doğanın yanı sıra ilçe turizmine de hançer saplamaktan başka bir şey değil. Soyer, bu konuda kamuoyunu aydınlatmalı ve kararını gözden geçirmeli.

SOYER'İN YENİ OYUNCAĞINA 84 MİLYON LİRA

Bu köşede Başkan Tunç Soyer'in seçimden önce tarımda "şirket değil kooperatif" derken şimdi devreye belediye şirketi BAYSAN A.Ş'yi soktuğunu aktarmıştık. Soyer, tarımda lojistik, işleme ve markalaşma çalışmalarını yürüteceğini açıkladığı BAYSAN A.Ş'ye oluk oluk para akıtmaya da başladı. Şirketin sermayesi 9 milyon 845 bin liradan 75 milyon lirası nakdi 9 milyon 788 bin lirası ayni olmak üzere 84 milyon 788 bin lira artırılarak 94 milyon 633 bin liraya çıkarılıyor. Ayni sermaye olarak Ödemiş'teki mezbaha BAYSAN A.Ş'ye devredilecek.

ARPALIK GİBİ KULLANIYOR

Soyer'in belediye şirketlerini adeta oyuncağı gibi gördüğü bir gerçek. Bunu böylesine önemli fonksiyonları olan ve hepsi zararda olan şirketleri, yönetim kurullarına kafasına göre alakasız isimleri atayıp arpalık gibi kullandığı için söylüyorum. BAYSAN A.Ş.'nin yönetimine de dün yazdığımız gibi astsubay emeklisi eski ünlü hakem İsmet Arzuman'ı atadı. Belediye şirketlerinin hemen hemen hepsi birer kara delik. Görünen o ki, Soyer, bu kara deliklere ve oyuncak koleksiyonuna BAYSAN A.Ş'yi de ekleyecek.