İzmir'de iki dev ihale için yarın çok kritik bir gün... 13.5 kilometrelik Buca Metrosu ihalesinde talipliler ihaleye katılabilmek için yeterlilik başvurularını en geç yarın yapacak. Diğer yandan İZSU da 640 araç ve 380 şoför kiralamak için yarın ihale yapıyor.

Buca Metrosu, 1 milyar 70 milyon euroluk bütçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük yatırımı olacak.

Metro için 490 milyon Euroluk dış kredi şimdiden hazır olduğu için ihalenin taliplisinin de çok olduğu belirtiliyor.

Çünkü, ihaleyi alacak firma, hakedişler konusunda bir sıkıntı ile karşılaşmayacak.



ÇİNLİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Şu ana kadar sızan bilgilere göre, 15'e yakın talipli var ve bunlardan 2-3 tanesi Çinli. Türkiye'den de güçlü gruplar istekli...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadarki büyük inşaat projelerinde hep Çankayalı şirketler başrolde yer almıştı.

Bu tablo çok dikkat çekici hale gelmişti.

Ancak, en son Çiğli Tramvayı ihalesi 414 milyon liraya İstanbul merkezli Nurol İnşaat'ta kalmıştı. Bakalım İzmir'in bu dev projesini kim yapacak? Çankayalılar tekrar atağa geçecek mi?



KARABURUN'DA ALEL ACELE SATIŞ

İzmir'deki belediye başkanlarının sıkıştıklarında akıllarına ilk gelen şey, kamu mülklerini satmak oluyor.

Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, mevcut belediye binası depremde hasar görünce yeni bir hizmet binası yaptırmaya karar verdi. Ancak daha ortada binayla ilgili bir proje, maliyet hesaplaması bile yokken Erdoğan'ın aklına ilk gelen belediye mülklerini satmak oldu.

Erdoğan'ın isteği üzerine belediye meclis toplantısında belediyenin Merkez Mahallesi'ndeki 9 mülkünün encümen tarafından satılması için yetki verildi.



6-7 MİLYON LİRAYI BULACAK

AK Partililer, "Daha erken, önce bir proje ortaya çıksın" dedi ama Başkan Erdoğan ve çoğunluktaki CHP'li üyeler kararı verdi bile... 6-7 milyon liralık bir satış ve bunun karşılığında yine aynı rakamlara gelecek bir bina yapılmak istendiği belirtiliyor.

Tamam neticede ilçeye bir mülk kazandırılacak ama daha ortada somut bir proje bile yokken neden ilk akla gelen belediye mülklerini satmak oluyor? Acaba bunun başka bir yolu bulunamaz mı? Akıl vermek gibi olmasın ama... Örneğin, Buca Belediyesi'ne milyonlarca liralık çöp aracı hibe eden Büyükşehir Belediyesi, Karaburun'a da bu binayı yapamaz mı?



KULAĞIMA GELENLER

PİRİŞTİNA'YI APİKAM'A HAPSEDEMEZSİNİZ!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, efsane başkanlarından Ahmet Piriştina'nın heykelini yaptırıyor. 15 Haziran 2004'te vefat eden Piriştina'nın heykeli için açılan yarışmayı heykeltraş Ahmet Uzun kazanmıştı. Heykelin 4-5 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Öğrendiğime göre, belediye şimdi bu heykele yer arıyor. Düşünülen yer ise, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) bahçesiymiş... Çünkü Kültür Sanat Daire Başkanlığı'ndan uzmanlar APİKAM bahçesinde bir kaç kez inceleme yapmışlar.



KORDON'A YAPILABİLİR

Heykel belediyeciliğine karşı bir insanım. İzmir'deki belediye başkanların heykel sevdasını eleştiren birçok habere imza attım. Ama madem iş bu aşamaya gelmiş, şunu söylemeyi de kendime görev biliyorum: Ahmet Piriştina'yı APİ- KAM'ın dışarıdan neredeyse görülmeyen bahçesine hapsedemezsiniz. Kendisinden önceki Başkan Burhan Özfatura'nın 6 şeritli yol yapmak istediği Kordon'u da bugünkü haline getiren Piriştina'dır. Bari heykelini Kordon gibi kendi eseri olan bir yere koysanız daha iyi olmaz mı?