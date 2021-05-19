İzmir, Atatürk'e ve ilkeleri ne bağlı bir kent.

Fakat şehirde en çok oyu alan CHP ise, son yıllarda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle aynı çizgiye getirildi.

Hatta gerekirse HDP'lilere kuracakları koalisyon hükümetinde bakanlık bile verebileceklerini söyleme noktasına geldiler. Bunun "PKK'yı devletin yönetimine ortak edeceğiz" demekten farkı yok.



DESTEK AZALIR

İşte böyle bir ortamda Atatürk'e ve fikirlerine bağlı İzmirlilerin HDP'lileşen CHP'ye desteğinin ne kadar süreceği hep bir soru işareti olarak duruyordu. İzmirli CHP'ye mecburiyetten oy veriyordu. Şimdi artık bu konjonktür değişti. Görünen Muharrem İnce'nin Memleket Partisi, CHP'yi ciddi oranda sarsacak.

Bugünkü manşet haberimizde de partinin önde gelen isimlerinin "İzmir'in CHP'nin kalesi olmadığını göstereceğiz" diye iddialı açıklamaları yer alıyor.

Eğer İnce ve partisi, söylem ve fikirleriyle CHP'nin şu anki HDP'lileşen çizgisinden rahatsız olanlar için bir alternatif oluşturursa Türkiye gibi İzmir'de de siyasi denklem değişir.



İYİ PARTİ'NİN ÇIKIŞI

Zaten CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İyi Parti "Yerel seçimde İzmir'de kendi adaylarımızı çıkaracağız" mesajları verirken üzerine Memleket Partisi'nin CHP'den alacağı oylar, kentte karşımıza bambaşka bir tablo çıkarır.

CHP'nin İzmir'de oy dağılımındaki liderliği biter.

Hatta, birbirini eritecek bu partilerin arasından Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı güçlü bir adayın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şansı artar.



HALK ARTIK BIKTI

İzmir'i "Nasıl olsa bana oy veriyorlar?" diyerek hoyratça yöneten CHP de icraatlarıyla bu gelişmelerin önünü açıyor. Çünkü, İzmir'in hali yıllardır ortada...

Kentin hiçbir sorununa kalıcı çözüm getirilmiyor.

Körfez kokuyor. Trafik her geçen gün keşmekeşe dönüşüyor.

Kentsel dönüşüm kağnı hızıyla ilerliyor.



YOLUN SONU BELLİ

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise heykel saydırma, koni dizdirme, sohbet organizasyonu yaptırma gibi ihale işleriyle meşgul olup 'çalışıyormuş gibi' yapıyor.

Diğer yandan CHP'liler tüm ilçelerde birbirini yiyor. Kendi belediye başkanlarını CİMER'e şikayet etme noktasına geldiler.

Menemen'de yolsuzluğa battılar. Yani anlayacağınız CHP için İzmir'de yolun sonu görünüyor...