İzmir'de 'heykel' tartışması çıktı. Sizlere dün bu köşede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1999-2004 arası görev yapan merhum Başkanı Ahmet Piriştina'nın heykelini dikmek için çalışma yürüttüğünü aktarmıştım. Heykelin konulacağı yer için Çankaya'daki Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nin bahçesi üzerinde durulduğunu kaydetmiştim. Heykelin böyle pek görünmeyecek bir yerdense Piriştina'nın bugünkü haline getirdiği Kordon'a dikilebileceğini söylemiştim.



TARTIŞMA YARATACAK SÖZLER

Bu yazımla ilgili Buca Belediyesi'nde 3 dönem belediye başkanlığı yapan Piriştina ile de o dönem birlikte çalışan mimar Cemil Şeboy aradı. Şeboy, 'tartışma' yaratacak bir açıklama yaptı. Piriştina'nın 1999'da görevi devraldığı Burhan Özfatura'nın İzmir'e kazandırdıklarını anlatan Şeboy, "Büyükşehir Belediye Başkanlarından heykeli dikilecek biri varsa o da Özfatura'dır" çıkışında bulundu.



"İKİSİYLE DE ÇALIŞTIM"

Özfatura'nın ANAVATAN Partisi'nden ilk seçildiği 1984 yılında kendisinin de belediye meclis üyesi olduğunu anlatan Şeboy, "Ben 1994'te DSP'den Buca Belediye Başkanı seçildim. Burhan Bey de aynı seçimde bu kez DYP'den Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Birlikte çalıştık. Ahmet Piriştina ile de 1999 -2004 tarihleri arasında DSP'den birlikte belediye başkanıydık" dedi.



"İZMİR'İ SUYA KAVUŞTURDU"

Özfatura'nın Kordon'a yapmak istediği yolun 6 şerit değil küçük taşıtlar için düşünülen bir yol olduğunu anlatan Şeboy, Özfatura'nın amacının bu yolla Alsancak Garı'nın önündeki trafiği rahatlatmak olduğunu ifade etti. Hatta Özfatura'nın Kordon'u doldurduktan sonra buranın yarısının çimlenme işini de 1999 seçimleri öncesi yaptırdığını anlatan Şeboy, şöyle devam etti: "Özfatura, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın yapılması, Konak-Bornova metrosunun bitirilmesi, Körfez arıtma tesislerinin yapılmasını sağlamıştır. Eskiden İzmir'e haftada iki gün su verilirdi, Özfatura İzmir'i suya kavuşturdu. Daha sayılacak onlarca projeyi hayata geçirdi."



"PİRİŞTİNA BORÇ BIRAKTI"

En önemlisinin de Özfatura'nın 1999'da görevi bıraktığında Büyükşehir'in kurum ya da şahıslara hiçbir borcu olmadığını savunan Şeboy, "Bunun yanında Tansaş'ın satışıyla belediye kasasına 70 milyon doları bırakarak teslim etmiştir. Fakat, Piriştina 2004'te rahmetli olduğunda Aziz Kocaoğlu'na belediyeyi 3 milyar lira borçla bıraktı. Piriştina'nın da İzmir'e Özfatura gibi kazandırmış olduğu böyle büyük projeler var ise heykelinin buralara dikilmesini öneririm" ifadesini kullandı. Ben gazeteciliğe başladığımda Özfatura, başkandı.

Hep "Ben yerin üstüne değil altına yatırım yapıyorum" derdi. Altyapıya büyük yatırım yaptığı inkar edilemez. Ancak öte yandan Basmane'de bir hançer gibi duran çukur, Özfatura'nın en büyük yanlışıdır.



BÜYÜK KANAL GÜDÜK KALDI

Piriştina'nın ise, yerin altındansa üstünün makyajı ve düzenlemesi için çalıştığını biliyorum.

Özfatura'nın önemli yatırım yaptığı Büyük Kanal Projesi'nde de Piriştina'nın yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını birleştirip, boru çaplarını küçülttüğü ve bunun kentte sel ve koku gibi hala büyük sıkıntılar yarattığı da bir gerçek. Dediğim gibi heykel belediyeciliğine karşıyım ancak Piriştina'nın heykeli dikiliyorsa Özfatura'nınkinin de dikilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Ancak Şeboy'un Özfatura'yı böylesine överken Piriştina'nın ise kente kalıcı hiçbir eser bırakmadığını ima eden sözleri büyük tartışma çıkaracaktır. Sizin fikriniz ne?