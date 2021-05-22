İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, seçim öncesi rakiplerini eleştirmek için "Onlar şirketten anlar, biz kooperatiften" derken şimdilerde piyasaya belediye bünyesindeki BAYSAN şirketini sürdü. Tarımda lojistik, işleme ve markalaşma çalışmalarını BAYSAN üzerinden yürüteceklerini açıkladı. Bu çelişkiyi geçtiğimiz günlerde gazetemizde haber olarak duyurduk.

HAKEM ARZUMAN YÖNETİMDE

BAYSAN'la ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkıyor. Birincisi böyle bir şirketin başına özel sektörden transfer edilen iş dünyasının tanınmış ismi Ali İhsan Özgürman getirildi. Belediyenin 3 daire başkanı da yine yönetimde yer aldı. Soyer'in böylesine önemli bir şirkete bomba bir transfer yaptığı da ortaya çıktı. Astsubay emeklisi eski hakem İsmet Arzuman, bu şirkette yönetim kurulu üyesi yapıldı.

MANİDAR BİR KARAR ALINDI

Kent Stratejileri Merkezi'nden Ali Rıza Avcan'ın yaptığı araştırmaya göre, BAYSAN'ın geçtiğimiz haftalardaki genel kurulunda oy birliğiyle alınan manidar bir karar var. Bu karara göre, şirketin yönetim kurulu üyelerinin BAYSAN'ın iştigal konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nevi işleri yapan şirkete ortak girmelerine izin verildi. Bu ne demek? Buradan Büyükşehir Belediyesi'nin tarım konusunda lokomotiflik görevi verdiği BAYSAN'ın yönetimindekilerin rakip şirketlerde de görev alabilecekleri, onlar adına çalışabilecekleri anlaşılıyor. Kamu çıkarlarını savunmakla görevli bu isimler, nasıl rakip şirketlerde de iş tutabilecek, bu durumda kamu çıkarlarını nasıl koruyacak? O yüzden bu madde oldukça manidar.

TÜSİAD İLE İŞBİRLİĞİ

Seçim öncesi duygu sömürüsü yapıp rakipleri için "Onlar şirketten biz kooperatiften anlarız" diyen Soyer, bir süre önce sermayenin en büyük sivil toplum kuruluşu olan patronlar kulubü TÜSİAD ile 'tarım' alanında girişimcilik programı başlatmıştı. Aynı süreçte BAYSAN şirketi devreye sokuldu ve şimdi de bu şirketin yönetimindekiler için böyle manidar bir karar alındı. Soyer, tarımın hamisi rollerine bürünürken diğer yandan bu hamlelerle ne yapmaya çalışıyor? İzmir tarımını bir yerlere mi eklemlemeye çalışıyor? Bunlar hep üzerinde durulması gereken sorular...

ÖZFATURA: HEYKELİMİN YAPILMASINI İSTEMEM

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, eski başkanlarından Ahmet Piriştina'nın heykelini dikmek için yaptığı çalışma ile ilgili yazımın ardından Buca Belediye eski Başkanı Cemil Şeboy'un "Asıl heykeli dikilmesi gereken kişi Başkan Burhan Özfatura'dır" şeklindeki çıkışı yankı uyandırdı. Bu köşede Şeboy'un söylediklerini kaleme almamın ardından dün öneriye destek veren telefonlar aldım. Bu yazı vesilesiyle dün Sayın Özfatura ile de görüştük.

"ALLAH RIZASI İÇİN ÇALIŞTIK"

Şeboy'a teşekkür eden Özfatura, "Ancak ben böyle bir şey istemem. Biz 10 yıl Allah rızası için ve insanlara yardımcı olabilmek için çalıştık. Kimseden bir beklentim olmadı. Hiçbir yere de adımı koymadım. Bakın bugün sadece Buca Evka-1'deki Burhan Özfatura İlköğretim Okulu'nda ismim var. O da başkanlığımdan dolayı değil buraya yaptığım kişisel bağışlarım nedeniyle. Ben heykel istemem. Böyle bir beklenti ve talebim yok" diye konuştu.