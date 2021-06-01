İzmir bazen çok tuhaf bir yere dönüşüyor.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve ortakları, Alsancak'ta Özelleştirme İdaresi'nden 28 kat imar izniyle 14.7 milyon liraya aldıkları arsada kamuya yeşil alan için yüksek terkte bulunup 8 kat inşaat yapmaya razı olmalarına rağmen birçok itirazla karşılaşıyorlar. Öte yandan, Gaziemir'de dünkü haberimizde de aktardığımız gibi ağaçlık sahada onlarca ağaç kesilerek inşaat yapılabiliyor.

Gaziemir'de Yeşil Mahallesi'ndeki söz konusu inşaatla ilgili haberimiz büyük yankı uyandırdı. Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'nın belediyenin bu bölgede daha önce ağaç rölöve çalışması yaptığı ve buradaki inşaatın da ancak mevcut ağaç dokusu korunarak yapılabileceği yönündeki iddiasının ardından konuyu araştırdım.



GÖZDE GRUBU YAPIYOR

İnşaatın önüne bir tabela bile koyulmadığı için kimin tarafından yapıldığı belli değildi. Bu inşaatı İzmir'in sağlık ve inşaat sektöründeki önemli şirketlerinden Gözde Grubu'nun yaptığını öğrendim. Myway Country isimli proje ile grup, buraya büyüklükleri 60 ile 320 metrekare arasında değişen 215 daire yapmayı planlıyor. İnternet sitesindeki tanıtımında proje, "Çam ve zeytin ağaçlarıyla çevrili bir yamaca kurulu, lüks ve konforun doğayla buluştuğu mimari konsept içerisinde farklı ev ve daire tipleri bir arada yer alıyor" sözleriyle pazarlanıyor. Öte yandan tapu bilgilerinde bu arsanın niteliği için "360 adet ağaçlı zeytinlik" ifadesi kullanılıyor.



BELEDİYE SESSİZ KALDI

Bu arada firma haberimizle ilgili sessiz kaldı. Öte yandan Atmaca'nın buradaki ağaç kesimine göz yumduğu ve ruhsatı da ağaç rölövesini dikkate almadan verdiğini söylediği Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'yı da aradım. O da telefona çıkmadı. Bu arada Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle de görüştüm.

Dünkü haberimizde de belirtildiği gibi firma burada Orman Bölge Müdürlüğü'nden 62 kızılçam ağacının kesimi için izin almış. Zaten burada sorun, ağaç kesim izninin olup olmaması değil. Sorun belediyenin elinde ağaç rölövesi varken bu ağaçların kesilmesine nasıl göz yumduğu veya bu inşaata nasıl ruhsat verdiği? Cevap bekleyen soru bu...



HAFRİYAT İZNİ VERİLDİ Mİ?

Bu arada Atmaca'nın aktardığı bilgi ve görüntülere göre, buradaki devasa inşaatta çıkan hafriyat da proje yakınındaki ağaçlık alana dökülmüş. Acaba böyle bir ağaçlık alana hafriyat dökmek için belediye izin verdi mi, vermişse neye dayanarak verdi?

Gaziemir'de her isteyene istediği yere hafriyat dökme izni veriliyor mu? Öte yandan böylesine eğimli bir arazide bu dolgu yarın öbür gün yağmurlarda aşağıya akıp gitmeyecek mi?



SİVİL HAVACILIK İDDİASI

Daha önce bu arsanın yakınındaki bir villa projesinin mimarlığını üstlenen Atmaca'nın Adnan Menderes Havalimanı nedeniyle burada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bir yükseklik şerhi olduğu iddiası var. Atmaca, "Bölgede müdürlüğün 165 kotu ve 2 katı geçmemek şartıyla yapılaşma izni bulunuyor. Oysa burada ben fotoğraflarını da çektim 4 katlı apartman yapılıyor. Ayrıca bizim derdimiz mal sahibi değil belediyenin verdiği izindir.

Kesim izni alınmışsa bile belediyenin burada rölöveye uyması ve ben burada bu kadar yoğunluk veremem demesi gerekirdi" diye konuştu. Atmaca, gerekirse konuyla ilgili dava açacaklarını da kaydetti.

Bakalım bu süreç nereye varacak?