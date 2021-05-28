İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in en fazla eleştiri aldığı konulardan biri de şu İzmir bayrağı, parası ve eyalet söylemiydi. Soyer, turizmcilerle yaptığı bir toplantıda, "Bir hocamız İzmir bayrağıyla ilgili bir çalışma yaptı. 1800'lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş. Benim aklımda bir 'İzmir parası' çıkarmak vardı, hatta buna İZCOİN diye bir isim de koymuştum. Sonra bayrak da çıkınca arkadaşlar beni uyardılar ve 'Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir'i memleketten koparacak bir çalışma olarak algılanır' dediler" diyerek ortalığı karıştırmıştı. Soyer, bunu espiri olarak söylediğini savunsa da tepkilerin hedefi olmaktan kurtulamamıştı.



ÇOK İLGİNÇ BİR TEZ KONUSU

Şimdi bu bağlamda da değerlendirilebilecek bir bilgi edindim. Başkan Tunç Soyer'in uzun yıllar danışmanlığını yapan ve şu an da hala yakın çevresinde olan bir isim, doktora yapmaya hazırlanıyor.

Soyer'in en çok akıl danıştığı çevreden olan bu isim, İzmir'deki bir üniversitede uluslararası ilişkiler alanında yapmak istediği doktora için çok ilginç bir tez konusu bulmuş: Şehir devletleri...



BİLGİ YAKIN ÇEVRESİNDEN GELDİ

Biliyorsunuz, Avrupa ve dünyada tek şehirden oluşan devletler var. İzmir'in eyalet olması veya bir şehir devleti olması birbirine çok yakın, paralel şeyler.

Bu doktora tezi konusu bilgisi bana belediyede bazı görevleri hala süren, bu ismin bizzat kendisinin anlatıp yardım istediği yakın çevresinden geldi. Bu seçim tesadüf de olabilir... Ancak insan bunu duyunca ister istemez yoksa "İzmir eyaleti" konusu savunulduğu gibi şaka değil miydi, hazırlık alttan alta sürüyor mu?" diye düşünmeden de edemiyor!



NEPTÜN HANIM'DAN BASINA 'CANLI YAYIN' SANSÜRÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha önce 10 yıl başkanlık yaptığı memleketi Seferihisar'a eşi Neptün Soyer ile birlikte geçtiğimiz salı günü çıkarma yaptı. Üreticiye koyun dağıtan Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte pazar yerini gezdi. Ancak Soyer çifti yıllarını geçirdikleri ilçede yeterince ilgi göremedi. Sadece görgü tanıklarından dinlediklerim değil, ziyaretle ilgili izlediğim videolarda da bunu net bir şekilde gördüm. Bu tablo Soyer'in icraatlarının kendi ilçesinde bile nasıl etki yarattığını göstermesi açısından çarpıcıydı.



BASINA ENGEL OLDULAR

Buna çok bozulan Neptün Hanım, bu hayal kırıcı tablonun daha fazla kişi tarafından görülmemesi için basına sansür bile uyguladı. Pazaryeri ziyareti sırasında canlı yayın yapan gazeteciler engellendi.

Belediyenin basın danışmanı, cep telefonlarından canlı yayın yapan gazetecilere müdahale etti. Hatta bu anların yer aldığı bir videoda danışman uzaklaşınca yayına tekrar başlayan bir kadın gazeteciye, tekrar müdahale edilmesi talimatının bizzat Neptün Soyer tarafından verildiği de net bir şekilde görülüyor.



SANSÜR UYGULAMASI YAKIŞMADI

Engellenen gazetecilerden Ayhan Köksal, "Yayınımızı iyi niyetle yapıyorduk.

Tunç Soyer'in seçildiği günden bu yana yaptığı en güzel hareket olduğunu söylemiştik.

Hatta 20 kişilik kalabalığın belediye işçileri ve yandaşlarından oluşturulduğunu bile söylememiş, Tunç Soyer'in pazarcılarla sohbetini anlatmıştık" diye konuştu.

Demokrat gözükmeye çalışan Soyer çiftine, bu sansür hiç yakışmadı...