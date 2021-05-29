İzmir'de yıllardır alarm veren trafik, sonunda iflas etti. Artık kentte bir yerden bir yere gitmek için saatler harcamanız gerekiyor. Bugün Vali Yavuz Selim Köşger ve İzmirlilerin bu konudaki tepki ve isyanını manşetimizden gündeme getirdik. İzmir, bu noktaya göz göre göre geldi. Oysa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesi trafik sorununa köklü çözüm getireceğini iddia ederek sıraladığı vaatlerin bari bir kısmını hayata geçirseydi trafik sıkışıklığı bu kadar artmazdı.



"YENİ ANA ARTER" SÖZÜ

Neler söylemiyordu ki, Soyer seçim öncesi...

● Bayraklı-Buca-Karabağlar'ı 29.3 km'lik yeni bir ana arterle birbirine bağlayacağız.

● Alsancak Gar önü, Karşıyaka İskele önü ve Basmane Meydanı'nda trafiği 2 yıl içinde yer altına alacağız.

● Trafiği sıkıştıran 111 noktayı tespit ettik. Yeni kavşak düzenlemeleri yaparak trafiği rahatlatacağız.

● Akıllı Trafik Sistemi hayata geçecek, sıkışıklık ortadan kalkacak.

● Yol altyapısı yetersiz yerlerde yeni ana arterler açacağız.

● Tünel-Viyadük ile Homeros-Otogar bağlantısı sağlanacak.

● Trafik sorunu yoğun olan ilçemiz Buca'ya yeni bir arter yapacağız.

Yapılan yol, yeni bir koridor olma niteliği taşıyacak.

● Otopark sorunu çözülecek. İzmir genelindeki 62 bin 641 araçlık otopark kapasitesini kısa sürede en az 100 bin araca çıkaracağız.



2 YILDA HİÇBİRİ YAPILMADI

Aradan 2 yıl geçti ve sonuç ortada. Bu vaatlerin hepsi yalan oldu ve pandeminin de etkisiyle İzmir trafiği içinden çıkılmaz bir hal aldı. Büyükşehir Belediyesi de artık kontrolü kaybetmiş durumda. Geride kalan 2 yılda trafikle ilgili verdiği sözlerin yüzde 5'ini bile hayata geçiremeyen Soyer'in şimdi söylediği "İzmir'deki 1 milyon araç sayısı 1 milyon 250 bine çıktı. Bu topu topuna 1,5 yıllık bir zaman diliminde oldu.

Bu yoğunlukla ve durumla hiçbir kent başa çıkamaz. Pandemi nedeniyle insanlar, toplu taşıma araçlarını artık tercih etmiyor. Özel araçlar çıktıkları için böyle bir trafik yoğunluğu oluyor" şeklindeki sözler de bunun itirafından başka bir şey değil.



5 YIL VAATLERLE GEÇECEK

Soyer'in, bu itirafta bulunurken diğer yandan da "Trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni yollar ve vaat ettiğimiz yol ve kavşak projeleri ile ilgili çalışma içerisindeyiz" diye vaatlerini hala sürdürmesi ise, "Pes artık" dedirtiyor. Bundan da anladığımız üzere Soyer'in 5 yıllık başkanlığı vaat dinlemekle geçecek. İzmirli ise, bu trafikte saç baş yolmaya devam edecek. Allah'tan Narlıdere Metrosu'nda inşaat durmadı. Öte yandan Buca metrosu için de ihale sürecine gelindi. Umarız belediye bu iki projeyi de eline yüzüne bulaştırmaz da bir gecikme yaşamayız. Yoksa halimiz duman...



YAPMADIKLARI GİBİ ENGELLİYORLAR DA...

İzmir'de maalesef yerel yönetimler, kentin trafik sorununu çözmek bir yana yapılmak istenenleri de engelleyici tavır takınıyorlar. Bunun en bariz örneği Karşıyaka-Üçkuyular arasında yapılacak tüp geçit projesiydi. Maalesef belediyeler ve odalar tarafından engellendi.



2. ÇEVRE YOLUNA DA KARŞILAR

Öte yandan böyle bir trafik kabusu yaşanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın başlattığı 2. çevre yolu projesi de hayati önem taşıyor. Ancak kent içi trafik sorununu çözemeyen Soyer, maalesef daha ikinci çevre yolu güzergahı bile belli olmadan "Orman kıyımı olacak" diye feveran ediyor. Yapamıyorsanız bari yapılanı engellemeyin!..