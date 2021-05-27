İzmir'deki belediyelerde o kadar şaşırtıcı icraata şahit olduk ki, "Artık bundan sonra beni belediyelerle ilgili hiçbir şey şaşırtamaz" diyordum. Ama maalesef yanılmışım. Çünkü, dün Torbalı Belediyesi'nde öğrendiğim bir şey bana "Yok artık" dedirtti. Belediyede vefat eden eski Başkan İsmail Uygur, kendisine adaylığı konusunda destek veren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı özel kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı.



HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ardından da genç kız Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Şimdi öğrendim ki, Ezgi Yıldız, belediyenin hukuk işleri müdürü yapılmış. "Ne var bunda?" diyecekler olacaktır. Hemen söyleyeyim, şu var: Ezgi Yıldız, veteriner olmadığı gibi hukuk eğitimi almış biri de değil. Kendisiyle konuştum, 2 yıllık halkla ilişkiler mezunuymuş. Bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hala öğrencilik yapıyormuş. CHP'li yeni Başkan Mithat Tekin de bu görevlendirmeyi sürdürüyor.

Yani "liyakat, liyakat" diye ortalığı ayağa kaldırmaya çalışan CHP'nin kendisine bağlı belediyede yaşanan bu garabet gerçek zihniyeti net bir şekilde gösteriyor.

Ezgi Yıldız



MECLİS ÜYESİNİN KAÇAK REZİDANSINI YIKAMADILAR

Alın size, şaşırtan bir gelişme daha... Çeşme Belediyesi'nde iki dönem imar komisyonu başkanlığı yapan ve halen mecliste CHP'den Meclis Birinci Başkanvekilliği görevini sürdüren Aybars Yıldırım'la ilgili yaşananlara bakar mısınız? Yıldırım, 2018'de imar komisyonu başkanıyken ilçede konut olarak sadece 2 kat inşaat yapabileceği arsa için "otel" ruhsatı alıp 6 katlık rezidans yaptı.

Ardından da bunu 29 bağımsız bölüme ayırdı ve sattı. Yani, devleti kandırdı.



Aybars Yıldırım Ekrem Oran



GÖZLER DÜN ÇEŞME'DEYDİ

Başak Yasemin Kumaş başkanlığındaki Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği, bu skandalı ortaya çıkardı. Yıldırım, imar komisyonundan ayrılırken Kumaş'ın çabasıyla kaçak rezidans için yıkım kararı alındı.

Kumaş'ın CİMER üzerinden sorduğu soruya yanıt veren belediye, söz konusu binanın 26 Mayıs'ta, yani dün yıkılacağını açıkladı. Öte yandan bu süreçte CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Babam mezardan çıkıp gelse imtiyaz tanımam.

Herkese eşit mesafede davranır yasa ne derse uygularım" diye ahkam bile kesti.

Ancak, belediye dün içinde yaşamın sürdüğü bu kaçak rezidansı yıkamadı.



ORTADA BÜYÜK RANT VAR

Yazıklar olsun...

İşin içindeki rant çok büyük. Buradaki dairelerin fiyatının 2.5-3 milyon lira civarı olduğu belirtiliyor. 29 bağımsız bölüm olduğu göz önüne alınırsa rezidansın toplam değeri 75 milyon civarındaki bir rakama tekabül ediyor. Sanırım, buranın neden yıkılamadığı da bu rakamların gölgesi altında daha iyi anlaşılıyor.