İzmir trafiği içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Artık kentte günün çok büyük bir bölümünde bir yerden bir yere gitmek çile haline geldi. Büyükşehir Belediyesi maalesef, trafik sorununu çözecek ciddi adımlar atmak yerine birkaç yerde göstermelik düzenlemelerle işi çözmeye çalıştı. Pandemi nedeniyle insanların toplu taşıma yerine kendi kullandıkları araçlarla yola çıkmayı daha fazla tercih etmesi de işi iyice çığırından çıkardı.



BU "YÖNETEMİYORUM" DEMEK

Artık mızrak çuvala sığmayınca CHP'li Başkan Tunç Soyer, önceki gün bir açıklama yaparak kentte 1 milyon olan araç sayısının kısa sürede 1 milyon 250 bine çıktığını söyleyerek, "Hiçbir kent böyle bir yoğunlukla başa çıkamaz" dedi. Yani bu hakikaten sesli gülünecek bir cümleden başka bir şey değildi. Çünkü okumasını bilenler için bunun anlamı, "Biz bu işi beceremiyoruz, yönetemiyoruz" demekten başka bir şey değildi.



GERÇEKLERİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Konu önceki akşamki meclis toplantısında da gündeme geldi ve AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, bu yaşanan trafik sorununun siyasi sorumlusunun Soyer olduğuna dikkat çekti. İşte Soyer, bombayı burada patlattı. Bu defa trafiğe çıkan araç sayısında 3 kat artış olduğunu söyleyerek, "Bu işte birilerinin daha siyasi sorumluğu var diye düşünüyorum. Türkiye'de hükümetin bir metre tüneli olmayan, metrosu olmayan tek kent İzmir" dedi.



PEKİ İZBAN'I KİM YAPTI?

Bu sözü duyunca kulaklarıma inanamadım.

Çünkü koca bir yalandı. Tamam siyasettir, siyasetçiler böyle zor durumda kaldıklarında suçu başkalarına yüklemeye çalışırlar. Bu bilinen bir yöntemdir. Ama, yalan söylemek de ne oluyor? Soyer, göz göre göre İzmirlileri kandırmaya çalışıyor.

Eğer bu kentte İZBAN diye trafiği rahatlatan bir sistem varsa, bunun baş mimarlarından biri de hükümettir. İZBAN, belediye ve hükümetin yüzde 50'şer ortaklığıyla hayata geçirildi. Bugün yüz binlerce kişiyi taşıyor. Hükümet "hayır" deseydi belediye böyle bir sistem kurabilir miydi? İZBAN olmasa şu an İzmir'de adım atılmaz.



TÜNELİ ENGELLEMEK İSTEDİLER

Öte yandan Soyer'e kentteki trafiği daha da içinden çıkılmaz hale gelmekten çıkaran Konak Tünelleri'ni kim yaptı?

CHP'nin tüm engellemelerine rağmen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı ve ardından Büyükşehir'e devredildi.

Ortada böyle somut iki büyük örnek varken "Türkiye'de hükümetin bir metre tüneli olmayan, metrosu olmayan tek kent İzmir" demek, diyebilmek hakikaten büyük bir ayıptır. Ayrıca Üçkuyular-Karşıyaka arasına yapılacak tüp geçidi de CHP'li bazı belediyelerin tavırları ve meslek odalarının engellediğini de unutmayalım.



ÖZELLEŞTİRME MUCİZESİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın açıkladığı İzmir'in 100 büyük sanayi kuruluşu listesinde Star Rafineri, 34 yıl sonra Tüpraş'ı birincilikten etti ve liderliğe oturdu.

Özelleştirmenin tabii ki yanlış örnekleri var ama verimsiz kuruluşları daha üretken hale getirmeye de böyle önemli katkılar sağlayabiliyor. Bunun en güzel örneğini Petkim ve Star Rafineri oluşturuyor. 6.3 milyar dolarla Türkiye tarihinin tek noktaya yapılan en büyük özel sektör yatırımı olan STAR Rafineri özelleştirmeden doğdu.

Kardeş Azarbeycan devletine bağlı SOCAR Grubu, eğer 2007'de Petkim'i 2.05 milyar dolara Özelleştirme İdaresi'nden almasaydı, bu dev rafineri buraya yapılmayacaktı.

Özelleştirme, her yıl büyük zarar eden Petkim'i de karlı ve daha fazla vergi ödeyen bir şirket haline getirmesinin yanında böylesine büyük bir yatırıma da vesile oldu. Üstüne, ülkemizin cari açığı da bu yatırımla yıllık 1.5 milyar dolar azalacak...

Tebrikler SOCAR ve Star Rafineri...