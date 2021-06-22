İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan dikkat çekici birkaç ihaleyle ilgili haberlerimiz büyük yankı uyandırdı.

Nasıl uyandırmasın ki?

Belediye Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin Ankara yıllarından arkadaşı olan ve kendisinin bu kente transferinin ardından İzmir'e gelip sıfırdan şirket kuran Özgür Aktepe, en yüksek teklifi vermesine rağmen İZBETON'un ihalesini kazandı. Bu öyle veya böyle gazetecilik açısından sağlam ve bomba bir haberdi.

Biz bu haberde sadece ortada görünen çarpıcı gerçeği yazdık. Ardından Büyükşehir Belediyesi'nin menfez ve yaya köprüsü yapımı için pazarlık usulü ile yaptığı ihaleye İzmir'den hiçbir firmayı çağırmadığını, Tunceli, Bingöl ve İstanbul firmalarını davet ettiğini yazdık. Bu da çok çarpıcı bir haberdi. İzmir'in parasının nasıl başka şehirlere akıtıldığının ispatıydı.



BELEDİYEDE BÜYÜK PANİK

Belediyede bu haberlerimizin kaynağını bulmak için hararetli çalışmalar yapıldığı ve bazılarının panik halinde olduğu bilgileri geliyor... Yine bu haberlerimizle ilgili sektör ve kulislerde bizim hiçbir bağlantımızın olmadığı insanlarla ilgili çeşitli şayialar üretilmeye çalışılıyor. Örneğin; İZBETON'nun ihalesinde en düşük teklifi vermesine rağmen elenen İzmirli işadamı İbrahim Cengiz'in Aktepe ile ilgili haberi sızdırdığı gibi iddiaları kulislerde konuşuluyor.

Açık söyleyelim. İbrahim Cengiz'in daha önce adını bile duymamıştık. Haberimizin ardından aradı, kendisiyle tanıştık. Piyasa ve sektörde herkesin bu haberi kendisinin yaptırdığını zannettiğini anlatan Cengiz, çok sıkıntılıydı. Böyle bir şey yapmadığını ve asla da yapmayacağını vurguladı. Nitekim ihalenin ardından İZBETON'a yaptığı itirazı Kamu İhale Kurumu'na da taşımadığını çünkü elenmelerinde kendilerinin haksız olduğunu düşündüğünü anlattı.



HEP ENSENİZDE OLACAĞIZ

Biz haberlerimiz üzerinden kimsenin haksız yere suçlanmasını istemeyiz. Buna müsaade de etmeyiz. Öte yandan gazeteci olarak haber kaynağımızın gizli tutulması ilkesini de bir namus meselesi olarak görürüz.

Yeri gelmişken buradan belediye yetkililerine seslenmek istiyorum... Bu haber ve bilgiler bize belediyenin içinden geliyor.

Bunlardan teyit ettirdiklerimizi haber haline getiriyoruz. Siz yanlış yaptığınız anda da ensenizde olmaya devam edeceğiz.



KİMSEDEN KORKUMUZ YOK

Kimseden korkumuz yok. Çünkü biliyoruz ki, bir toplu iğnenin ucu kadar bile defomuz yok... Kimseyle gizli bir ilişkimiz, gizli bir işbirliğimiz de olmadığı için gayet rahatız. Biz okurlarımızın sesi ve İzmirlinin parasının sonuna kadar takipçisiyiz. Biliyoruz ki gerçekleri yazdığımız müddetçe, gerçeklerin yazılmasını isteyenler de ellerindeki bilgi ve belgeleri bize ulaştıracak.

O yüzden siz, bu haberleri kim sızdırdı diye araştırma yapacağınıza önce işinizi doğru düzgün yapmaya gayret edin...



İZBETON PAZARLIĞINA BAKAN VEKİLDEN SES YOK!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın, CHP'nin bir İzmir Milletvekili'nin İZBETON'dan alacaklarını tahsil etmekte zorlanan firmalarla bürosunda oturup pazarlık yaptığı ve anlaştığı firmalara ödeme yaptırdığı iddiasının ardından CHP'de herkes kulağının üzerine yattı.

İZBETON'un pazarlık işlerine baktığı belirtilen bu vekille ilgili CHP'den tek ses yok. Aslında iddiaların hedefindeki milletvekilinin kim olduğunu CHP'de hemen herkes konuşuyor ama Hızal isim vermediği için herkes duymazlıktan geliyor.