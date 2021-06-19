İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, ortaya öyle bir iddia attı ki yenilir yutulur gibi değil. Hızal, CHP'de bir İzmir Milletvekili'nin kendi bürosunda İZBETON'dan alacağını tahsil edemeyen firmalarla pazarlık yapıp buna göre ödeme yaptırdığını öne sürdü. Açıkça dile getirmese de bu vekil 'komisyon alıyor' demeye getirdi. Biz de bu konuyu dün bu köşeye taşıdık.



ZATEN GÜNLERDİR KONUŞULUYORDU

Zaten bir süredir bu iddialar CHP kulislerinde de konuşuluyordu. Bu konuşulan iddialarda ismi geçen vekil ise, İZBETON ile yakın ilişkisi olduğu dillendirilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de yakın siyaset yapan bir milletvekiliydi.

Hızal'ın yaptığı bu çıkışın ardından artık iddialar kamuoyuna da yansımış oldu ve İzmir'in diline düştü.



CHP'DEN TEK BİR SES ÇIKMADI

Fakat konunun ilk gündeme geldiği İzmir Büyükşehir Meclisi'ndeki birkaç CHP'li meclis üyesinin gösterdiği cılız tepkinin dışında CHP'den üst düzey tek bir ses çıkmadı. Özellikle bu söylentilerde adı geçen ve Soyer'le yakın siyaset yapan milletvekili de dahil olmak üzere CHP'nin hiçbir milletvekili çıkıp da Hızal'a "Bu sözlerin iftira. Kim bu milletvekili açıkla ve bu iddianın doğru olduğunu ispat et" diyemedi. CHP İl Başkanı Deniz Yücel de sus pus olmuş durumda.



SUÇLAMAK İSTEMİYORUM AMA

Kimseyi suçlamıyorum. Ancak bu iddianın sahibi sıradan biri değil, AK Parti Grup Başkanvekili... Ayrıca bu iddia da mahalle kahvesinde dile getirilmedi, ilk olarak bizzat İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söylendi... O yüzden başta milletvekilleri olmak üzere CHP'nin bu iddiaya esaslı bir cevap vermesi gerekiyordu. Atalarımızın "Sükut ikrardan gelir" sözü ışığında düşünüldüğünde CHP'deki bu sessizlik çok manidar..



KULAĞIMA GELENLER



NEPTÜN HANIM KEMERALTI'NDAN BİNA MI ALIYOR?

En büyük projesinin Kemeraltı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli iş insanlarının tarihi çarşıyı ayağa kaldırmak için kurduğu TARKEM'e de Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Kemeraltı bir türlü her yağmurda sel afeti yaşamaktan kurtulamasa da belediye, tarihi çarşıya çeşitli yatırımlar yapmaya çalışıyor. İşte böyle bir süreçte kulağıma ilginç bir bilgi geldi. Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer, Kemeraltı ile çok yakından ilgileniyormuş ve buradan satın almak üzere bina bakıyormuş.



ARAPFIRINI CİVARINDAN BAKIYOR

Özellikle Arapfırını Sokak'ta Esnaf Camii civarındaki bir-iki bina ile ilgilendiği söyleniyor. Hatta kendisine bu konuda TARKEM'den bazı isimler de yardımcı oluyormuş. Bana gelen bilgi bu. Neptün Hanım, bununla ilgili bir açıklama yaparsa yayınlarım.

Ancak Kemeraltı'na yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi'nin ve tarihi çarşı için kurulan TARKEM'in Yönetim Kurulu Başkanı'nın eşinin böyle bir alım yapması etik olur mu? Bu da tartışılması gereken bir konu...