İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önceki akşam yapılan toplantısına AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'ın İZBETON'un borçları için bürolarda pazarlık yapıldığı iddiası damgasını vurdu. CHP'liler bu iddiaya tepki göstererek Hızal'dan sözlerini geri almasını istedi. Ancak Özgür Hızal, sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı.



"ŞİRKET BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR"

Tabii meclis toplantısında bu sözün arka planı gündeme gelmedi. Bu pazarlığı kimin, hangi ofiste yaptığı gibi konular konuşulmadı.

Özgür Hızal, işin bu boyutuyla ilgili bir şey söylemedi. CHP'liler de bunu soramadı.

Ben de dün Hızal'ı aradım ve bu iddiasının arka planını anlatmasını istedim. Hızal, iddiasını bir adım ileri götürerek İzmir siyaset gündemini sarsacak bomba bir açıklamada bulundu. Hızal, bu pazarlıkların CHP'li bir milletvekilinin ofisinde yapıldığını söyledi.

İZBETON'a iş yapan firmaların alacaklarını tahsil etme konusunda problemler yaşadığının bilindiğini ifade eden Hızal, şöyle konuştu: "Şirketin borçlarını ödeme konusunda bir sıkıntısı var. İZBETON'un borçlarını geç ödemesinden dolayı bir takım fazla ödemeler yaşanıyor.

Bu birinci sorun. Yani, alacaklı eğer icra takibi yoluna giderse yasal faizi, vekalet ücreti vesaire de işin içine giriyor. Bir de bu konular bürolarda görüşülüyor. Benim asıl iddiam bu. Bürolarda görüşülüyor derken bir milletvekilinin ofisinde görüşülüyor. O vekilin ofisinde yapılan pazarlıklarla İZBETON'dan alacaklı olan firmalar borçlarını tahsil etme yoluna gidiyor."



KİM BU MİLLETVEKİLİ?

Hızal'a bu milletvekilinin kim olduğunu sordum. Bunu şimdilik açıklamayacağını söyledi. Bu, son dönemde İzmir siyasetinde gündeme gelen en önemli iddialardan biri...

İZBETON ve bir milletvekili deyince İzmir siyasetini yakından takip edenlerin aklına doğal olarak CHP'den bazı isimler gelecektir.

O milletvekilleri Hızal'ın bu iddialarına bir cevap verir mi ya da 'duymazlıktan gelmeye mi çalışır' bilmiyorum ancak bu iddianın ortaya atılmasının ardından cin şişeden çıkmıştır. Bu yüzden bununla ilgili hem idari hem de adli anlamda araştırma ve soruşturma yapılması gerekir. Eğer bu iddialar delillerle somuta dökülürse hem CHP hem de Büyükşehir Belediyesi'nde taşlar yerinden oynar.



SAHİL DÜZENLEMESİ MUŞLU MÜTEAHHİTTE!

Büyükşehir başta olmak üzere İzmir'deki belediyelerin düzenlediği ihalelerin büyük bölümünün başka kentlere gittiği gerçeğine bu köşede sık sık dikkat çekiyoruz.

Bu şekilde öyle ihaleler oluyor ki, insan gerçekten hayrete düşürüyor. Son olarak Dikili'den flaş bir haber geldi. Dikili Belediyesi, Salim Bey Mahallesi Atatürk Caddesi Küçük Liman mevkiindeki kıyı düzenlemesi ve park yapımı işini Şubat sonunda düzenlediği açık ihaleyle Muşlu Adlar Mühendislik isimli firmaya vermiş.

Bedeli ise, 1 milyon 189 bin lira...



İŞ MERKEZİ DE YAPIYOR

Bu haberi okuyunca içimden "Denize komşu olmayan bir kentin müteahhiti deniz kenti İzmir'de sahil düzenleyecek.

Pes doğrusu" diye geçirirken bir bilgi daha geldi. Meğer bu firma Dikili Belediyesi'nin yabancısı değilmiş. Firma aynı zamanda belediyenin İsmet Paşa Mahallesi'nde iş merkezi yapımı için geçtiğimiz Ekim ayında düzenlediği ihaleyi de 7.2 milyon liralık teklifiyle kazanmış. İzmir'deki belediyelerin başka kentlere giden ihilalelerinin tutarlarını toplasak yılda en az birkaç milyar lira eder. Oysa bu para İzmir'de kalsa, kentimizin ekonomisi ivme kazanır.