Neydi öyle Konak Belediye Başkanı CHP'li Abdül Batur'un geçtiğimiz yıl Zorlu Holding'in Pasaport'a yapacağı gökdelen projesi ile ilgili kopardığı fırtına! O dönem Konak Belediyesi'nden ruhsat alıp inşaatı için çalışma başlatılan binanın 250 metre yüksekliğinde olacağı yönünde şayialar ortaya atılmıştı. Daha önce "Aslında burası yanlış bir karar ama yasal açıdan baktığımızda mahkeme kararıyla, her şeyiyle doğru bir karar" diyen Başkan Batur da birden tavır değiştirerek masaya yumruğunu vurmuştu:

İzmir'in kalbine hançer saplattırmam...



ÜZERİNDE ADETA ZIPLADI

Hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Yatırımcıyı küstürmemek lazım. Kazanılmış hak" diyerek projeye destek bile vermişti ancak daha sonra Batur, CHP içinden bir kesim ve bazı meslek odalarının oluşturduğu mahalle baskısına boyun eğmek zorunda kalmıştı...

Batur, adeta İzmir'in kalbine hançer saplattırmayan bir halk kahramanı edasındaydı.

Bunun üzerinde de zıpladıkça zıplıyordu. Biz de kendisini bu köşeden uyarıyorduk, "Başkan bu işi iyice şova çevirdin" diye...



FARK SADECE İKİ KAT

Peki bu koparılan fırtınanın sonu ne oldu? Zorlu Holding'in İzmir Pasaport'ta yapacağı gökdelen projesine sonunda onay çıktı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bizzat kendisi açıklama yaparak projeye inşaat ruhsatı verdiklerini açıkladı.

Batur'un söylediğine göre bölgedeki azami yükseklik 159 metreden 131 metreye, yani o bölgedeki Hilton Oteli'nin yüksekliğine indirildi. Ancak bana ulaşan bilgiler ise, binanın önceden 149 metre planlandığı ve bunun şimdi 135 metreye indirildiği yönünde. Ayrıca kendi kaynaklarımdan öğrendiğim bilgiye göre, projeden sadece iki kat eksiltilecek.

Bunun için de binadaki kat yükseklikleri bir miktar sıkıştırılacak.



NE GEREK VARDI BUNLARA?

Tabii ki, esas olması gereken yatay mimaridir... Keşke en başta kural öyle konulsaydı ve yatırımcı da İzmirliler de hesabını buna göre yapsaydı. Ancak geçtiğimiz yıl bu tartışmalar öncesinde Konak Belediyesi burada ruhsatı vermiş ve inşaat başlamıştı. Yani burada kazanılmış bir hak söz konusuydu. Biz de bu köşede bu yatırımın kazanılmış haklar çerçevesinde hayata geçirilmesini savunduk. Ancak baştan bu yana ortaya atılan yalan yanlış bilgilerin üzerinden algı oluşturmaya çalışanların geldiği nokta bu oldu... Koparılan fırtına topu topu 2 kat içinmiş...

Üstelik anlaşılan bu bile tamamen Zorlu Grubu'nun iyi niyetiyle alınmış bir mesafe. Uzmanlar, grubun diretmesi halinde eski yükseklikte ruhsat almalarının da mümkün olduğunu söylüyor. Peki değdi mi şimdi o sözlere, beyanatlara, o çıkışlara...

Başkan Batur, İzmir'in açık ara en tecrübeli belediye başkanı.

Narlıdere'nin ardından Konak'a da katkı veriyor... Ancak, gelinen son noktada maalesef yarattığı algının altında kalan kendisi oldu...