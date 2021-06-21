Açık ihalelere yeterlilik sahibi her işadamı ve firma girebilir. Ancak, pazarlık usulü ile yapılan ihalelere, sadece ihaleyi düzenleyen kurum tarafından davet edilen firmalar katılabilir. CHP lafa geldi mi pazarlık usulü yapılan ihaleleri eleştiri konusu yapar ancak kendisinin yönettiği belediyelerde bu yöntemle ihale dağıtmaktan da vazgeçmez.

İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dün bu köşede dile getirdiğimiz çeşitli ilçelere yapılacak menfez ve yaya köprüsü inşaat ihalesi...İzmir'in belediyesi, çok büyük teknik bilgi gerektirmeyen böyle bir ihalede bile İzmirli firmaları devre dışı bırakarak skandal bir icraata imza attı. İhalede İzmir dışından Tunceli, Bingöl ve İstanbul'un toplam 5 inşaat firmasından teklif alındı. Nitekim ihaleyi Tuncelili bir işadamı ve yine bu kentten Rengi İnşaat'ın kurduğu ortaklık 21 milyon 165 bin liralık teklifiyle kazandı.



İZMİR'DE EN AZ 20 FİRMA VAR

İzmirli firmalar bu ihaleye isyan ediyor...

Dünkü haberimizin ardından birçok firma sahibi ile konuştuk. Firma sahipleri, belediyeden bir daha ihale alamayacakları korkusuyla bu tepkilerini açıkça dile getiremeseler de yapılanın büyük haksızlık olduğunu vurguluyor. Görüştüğümüz tanınmış bir inşaat firması sahibinin söyledikleri çarpıcıydı... "Böyle bir tutum akıl alacak gibi değil" diyen firma sahibi, "İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı, bu işi yapabilecek yeterlilikte en az 20 firma var. 200-300 milyon liralık işlere imza atan firmalar bulunuyor. Ama maalesef devre dışı bırakıldılar" dedi. İş adamına, bunun nedenin ne olabileceğini sorduk, "Buna 'çeşitli nedenler' diyelim. Böyle bir uygulamanın başka hiçbir açıklaması yok" şeklinde imalı bir cevap verdi.



PARA YUTMA MAKİNESİ İZMİRTUBE!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'youtube' üzerinde 4 yıl önce kurduğu 'İzmirtube' kanalında etkinliklerini ve meclis toplantılarını yayınlıyor. Bu kanal için yapılan çekimlere milyonlarca lira harcandı ve harcanmaya devam ediliyor. Örneğin, 23 Nisan 2021 tarihinde yapılan "Dünya Çocukları İzmir'de Buluşuyor" isimli canlı yayın için yapılan ihale ile Ankara merkezli Enfest Organizasyon şirketine 398 bin lira ödendi. Yine "Uluslararası Maraton İzmir'in kısa tanıtım filminin çekilmesi için yapılan ihale ile Seagull Crown and Partners Fikir Geliştirme İletişim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi'ne 230 bin lira verildi. Peki 'İzmirtube' yayınları izleniyor mu, beğeni alıyor mu?



SADECE 44 BİN 100 BEĞENİ

Kent Stratejileri Merkezi'nden Ali Rıza Avcan'ın yaptığı araştırmaya göre, maalesef izlenme ve beğeni sayıları, bu kanal için harcanan paranın yanında çok büyük bir hayal kırıklığı oluşturuyor. 4.3 milyon nüfusa sahip İzmir'de kanalın abone sayısı sadece 44 bin 100 civarında. Kanalda yayınlanan toplam 612 videonun 24 Mayıs 2017 ve 11 Haziran 2021 tarihleri arasındaki 4 yıl 17 günlük süredeki izlenme sayısı sadece ve sadece 1 milyon 527 bin... 612 videonun aldığı toplam beğeni sayısı ise, 47 bin 204.... En çok izlenen video, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in 23 Nisan 2020'de İzmir Körfezi'nde verdiği vapur konseri. Bu videoyu toplam 263 bin 185 kişi izlemiş...

Yani anlayacağınız milyonlarca liralık masrafa karşı doğru düzgün geri dönüşü olmayan bir icraat bu İzmirtube olayı. Gerçi belediye yönetiminin buradaki amacı çok izlenmek ve daha çok kişiye ulaşmak mı, yoksa pahalı yapımlarla birilerine para kazandırmak mı olduğu da tartışılır...