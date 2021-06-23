Seçimden önce İzmir'in trafik sorununu alacağı önlemlerle çözeceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bunu başaramayınca ağız değiştirdi. Pandeminin etkisiyle vatandaşların özel araçlarını kullanmayı tercih ettiğini ve trafiğe çıkan araç sayısının arttığını sorunun sebebinin de bu olduğu söyleminde bulunmaya başladı. "Bu sorunun çözümü tüm dünyada aynı; trafikteki araç sayısını azaltmak. Bunun başka yolu yok" diyerek vatandaşa özel otomobillerini kullanmama tavsiyesinde bulundu. Peki, Soyer'in kentte kabusa dönen trafik sorunu için "araç sayısının arttığı" yönündeki bahanesi gerçekçi mi?

ÇARPICI VERİLER ORTAYA ÇIKTI

Stratejik planlama uzmanı Ali Rıza Avcan, işte bu sorunun cevabını rakamlar üzerinden araştırdı. Avcan, kendisinin de hazırlanmasında STK temsilcisi olarak katkıda bulunduğu Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Ulaşım Ana Planı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden bir araştırma yaptı. Buna göre, belediyenin 2030 yılını hedefleyerek yaptığı ana planda, 2015'te 642 bin 998 olarak gösterilen kentteki otomobil sayısı, yıllık yüzde 5.54 oranındaki artışla 2021 yılında 888 bin 611, 2030 yılı itibariyle de 1 milyon 443 bin 172 olacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan TÜİK istatistikleri ise, 2021 Nisan ayında kentteki toplam otomobil sayısının 838 bin 569'a ulaştığını ortaya koyuyor.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAMIŞ

Yani, İzmir'deki otomobil sayısı İzmir Ulaşım Ana Planı ile tahmin edilen sayıdan bile geride kaldı. Bu tablo da "Şayet Ulaşım Ana Planı kapsamındaki iş ve önlemler, zamanında alınmış olsaydı trafik daha rahat akardı" sonucunu ortaya çıkarıyor. Ulaşım Ana Planı'nın kentteki bütün özel araçların günün her saatinde kullanılacağını varsayarak hedefler koyduğunu ve İzmir ulaşımını bu şekliyle planladığını ifade eden Avcan, "Bu rakamlar İzmir'de tıkanan trafiği artan araç sayısına bağlamanın çok doğru olmadığını gösteriyor. Yani burada sorun, otomobil sayısı dışındaki trafiğin yönetimi ile ilgili başka sorunlardan kaynaklanıyor. Bu nedenle 'Otomobil sayılarında planın öngördüğünün üstünde bir artış oldu' ya da 'Pandemi nedeniyle özel araçlar daha çok kullanılıyor, trafik de o nedenle tıkanıyor' demek bence mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu. Bu rakamların ardından Soyer'in başa çıkamadığı trafik sorunu için başka bahaneler üretmesi gerekiyor.

YEĞENİN OĞUZ'LU PAYLAŞIMI OLAY OLDU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bornova Belediyesi'nde çalışıyor gözüken yeğeni Aslan Karabulut'un dün yaptığı bir paylaşım CHP'de kulisleri hareketlendirdi. Karabulut, paylaşımında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Urla Belediye eski Başkanı Burak Oğuz'la bir arabada yolculuk ederken çekilmiş fotoğrafına yer verdi. Biraz abartı da olsa CHP kulislerinde bu fotoğrafı "Burak Oğuz, CHP'den 1. bölge milletvekili adayı mı yapılacak?" şeklinde değerlendirenler bile oldu.