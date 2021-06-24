İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ön plana çıkardığı ve en son kentsel dönüşüm işleri de vermeye başladığı İZBETON şirketinde krizler bitmiyor. Müteahhitler alacaklarını tahsil edemiyor. Bu arada İZBETON'un, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin Ankara yıllarından arkadaşı Özgür Aktepe'ye ait Agra Kent Hizmetleri şirketine, en yüksek teklifi sunmasına rağmen, ihale vermesi gündem oldu. Ardından, CHP'li bir İzmir Milletvekili'nin İZBETON'dan alacaklarını tahsil edemeyen şirketlerle bürosunda pazarlık yapıp, anlaştıklarına ödeme yaptırdığı iddiaları konuşulmaya başlandı.

İZBETON'da sular bir türlü durulmazken şimdi de yeni bir kriz patladı. İZBETON, Bornova'daki tesislerinde asfalt üretip gerek kendi ekiplerine, gerekse ihale yoluyla iş verdiği taşeron müteahhitlere veremiyor. Bu yüzden İzmir'in 8 ayrı bölgesinde 100'den fazla asfalt serim ekibi kilitlenmiş durumda. İZBETON tarihinde ilk kez böyle bir sıkıntı yaşandığı belirtiliyor.



PARA VERİP BİTÜM ALAMIYOR

Dün konuyla ilgili arayan bir müteahhit, çarpıcı bilgiler verdi. Bu krizin sebebinin İZBETON'un parasını verip rafineriden asfaltın ana malzemelerinden 'bitüm' alamaması olduğunu kaydeden iş adamı, "Çünkü bu malzeme olmadan asfalt üretemiyor. Geçtiğimiz Çarşamba- Perşembe gününden beri müteahhitler şirketten asfalt alamadıkları için çalışmaları durdurup beklemeye başladı. Müteahhitler büyük zararda. İZBETON tarihinde ilk kez böylesi yaşanıyor. 2-3 aydır bu bitüm sorunuyla sık sık karşılaşıyoruz.

Böylesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez görülüyor. Kısa vadede çözülür mü onu da bilmiyoruz. İZBETON'un parasını verip bitüm alamadığı söyleniyor, herhalde şirketin daha önemli başka öncelikleri var!" dedi.

İşadamı, "Bu aynı zamanda zincirleme bir şekilde kamu zararına da neden oluyor. İZBETON'un kendi ekipleri de çalışamıyor. İşini sürdürmekte zorlanan müteahhitler de yeni ihalelerde bu riski de hesaplamaya katıp daha yüksek fiyatlar verecek. Bu da kamunun maliyetlerini daha da artıracak. Müteahhitler sorunlarını iletmek için adeta İZBETON'u baskın yapıyor. Ancak muhatap bulamıyorlar" dedi. Bu arada bir başka kaynak ise, İZBETON'un acil bitüm ihtiyacını karşılamak için başka firmalarla da irtibat kurup "Bir iki kamyon bitüm verin de acil asfaltlanması gereken yerleri asfaltlayalım" dediğini bile aktardı.



İZBETON: PAZARTESİ VERECEĞİZ

Bu anlatılanların ardından İZBETON Genel Müdürlüğü'nde üst düzey bir yöneticiyi aradım ve bu şikayetleri sordum.

Bu yönetici, "Şu an müteahhitlere tesisimizi bakıma aldığımız için asfalt veremiyoruz.

Bugün arkadaşlara tesisi bakıma almaları talimatı verdik, çünkü zamanı gelmişti. Ancak Pazartesi'den itibaren tekrar mal vermeye başlayacağız. Herhalde bu durum size farklı yansımış" dedi.

Bitüm alımlarında da bir sorun yaşamadıklarını iddia eden yetkili, "Bizim bitüm sorunumuz yok. Her zamanki bitümümüzü alıyoruz. Tabii havalar ısınınca bitüm ihtiyacı artıyor. Çünkü üretim ve imalat artıyor. Eylül ortalarına kadar asfalt serim işi sürüyor. Tabii, bu hızlanmanın ilk başta handikapları da oluyor" dedi.



UMARIZ SORUNLAR ÇÖZÜLÜR

Açıkçası yetkilinin söyledikleri bana çelişkili geldi. Hem yılın en yoğun dönemi olduğunu belirtirken diğer yandan böylesine önemli bir süreçte asfalt tesisinin bakıma alınması büyük bir tezat.

İZBETON, son dönemde gündemden düşmüyor. Tüm bunlardan şirketin bir mali sorun yaşadığı anlaşılıyor. Zaten en son 60 milyon lira borçlanabilmek için belediye meclisinden yetki de aldı. Öte yandan deprem kenti İzmir'in kentsel dönüşümünde de devreye sokulan İZBETON, umarız bu sorunları atlatır.