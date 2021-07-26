Kurban Bayramı çerçevesindeki 9 günlük tatilde Ege'ye büyük bir akın yaşandı. Yaklaşık 10 milyon kişi bölgemize geldi. Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi ilçeler doldu taştı. Ancak açık söylemek gerekirse, Ege'nin turizm yıldızı olan bu 3 şehri yöneten Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin başkanları maalesef, bu önemli sınavdan geçemedi. Kuşadası ve Çeşme'den gelen patlamış kanalizasyon görüntüleri ne yazık ki, 9 günlük tatilin finalinde üzücü bir tablo oluşturdu. Hele Kuşadası'nda yaşananlar tam bir rezalet...



BAŞKAN GÜNEL ORTADA YOK

İşin garip tarafı ise, kanalizasyonun dere gibi aktığı sahilde denize girmeye devam edenlerin olmasıydı. Türkiye ilçedeki bu skandal patlamayı konuşurken Kuşadası Belediyesi'nden yaşanan rezaletle ilgili servis edilen haberler de tam trajikomikti. Neymiş, "Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi takdir toplamış" ve "Turizm başkenti Kuşadası'nda sorunlara anında müdahale edilmiş"... Algı operasyonu da bir yere kadar... Hem bu haberlerde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in olayla ilgili tek bir fotoğrafı servis edilmedi. Demek ki, Başkan Günel'in Ada'da olmadığı bilgisi doğru...



UYARIYORUM, SAKIN PERSONELE BÖYLE BASKI YAPMAYIN!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 486 milyon lira harcanmasına rağmen rezalete dönüşen 'Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi' projesiyle ilgili skandalların ardı arkası kesilecek gibi durmuyor. Gerçek olduğuna inanmak istemediğimiz iddialar da bize ulaşıyor. Bu iddialara göre, büyük eksiklikler tespit edilen projede imzaları istenildiği gibi atmayan ve firmaya güçlük çıkaran, ödemelerini yaptırtmayan bazı müdür ve şeflerin birimlerinden uzaklaştırıldığı ve mobbinge maruz bırakıldığı öne sürülüyor. Dediğim gibi bu iddialara inanmak istemiyoruz ancak belediye yetkililerini de buradan uyarıyoruz. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır... Böyle bir baskı yapan olur ise, bunun hesabı elbet bir gün yargı önünde sorulur.



BATIÇİM'DE ÜNAL AİLESİNDEN ATAK

Biraz da ekonomi... İzmir'in dev sanayi kuruluşu Batıçim'de önümüzdeki birkaç gün içinde devir olacak. Şirketin yüzde 30'u İzmirli 4 aile tarafından Ankara merkezli Çiftay İnşaat'a devredilecek. Çiftay İnşaat, Batıçim'in yönetim hakkının yüzde 38'ine sahip olacak. Yönetim hakkını elinde bulunduran hisselerin yüzde 35'i de hisselerini satmayan Ünal ailesinin elinde yer alacak. İşte bu noktada Ünal ailesi de atağa geçti. Aileden Tufan Ünal, Fatma Gülgün Ünal, Selin Başer ve Feyyaz Ünal, ellerindeki yönetim hakkına sahip hisseleri ayni sermaye olarak koyacakları bir şerket kurma kararı aldı. Yani Ünal Ailesi, Batıçim'le ilgili çalışmalarını tek elden yönetecek. Yani yeni dönemde Batıçim'de 2 parçalı bir yapı görülecek.