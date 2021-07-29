Devlet vatandaşlarına korona virüse karşı en etkili silah olan aşıyı yapabilmek için dağlara taşlara bile çıkarken maalesef aşı karşıtlığı canlarımızın yitirilmesine yol açıyor. İşte dün Denizli'den gelen haber... Karşı olduğu için aşı yaptırmayan Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Alaattin Gülbey, Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Muhabirimiz Sebahattin Alp'in bildirdiğine göre aşı karşıtı Gülbey'in söylediklerine inanarak aşılarını yaptırmayan kardeşleri ile anne ve babası da acı olayın ardından zaman kaybetmeden aşı yaptırmaya gitti. Aşının önemini anlamak için bu noktaya mı gelmeliyiz?



YOĞUN BAKIMLAR AŞISIZ DOLU

Bugün yoğun bakımlar maalesef aşı olmayan kişilerle dolu. Hatta bir kısmı da bizzat aşı karşıtlarından oluşuyor. İşte en son Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel de açıkladı. Yoğun bakımlarda artış yaşanıyor ve yoğun bakımdaki kişilerin 20'sinden 19'u aşısız. En son geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberlere göre Türkiye'de aşı sırası geldiği halde bunu yaptırmayan 20 milyondan fazla kişi var. Maalesef, tezgahtan karpuzu bile kendisi seçemeyen birçok tanıdığım da aşı karşıtı kervanın içinde.

Aşılarla ilgili üretilen komplo teorileri o kadar etkili ki, maalesef insanların aklını çeliyor.



BUNUN ADI RESMEN ÇILGINLIK

Aşı karşıtlarının bir kısmının durumu daha da trajik. Onlar, iktidara muhalif olmayla aşı karşıtı olmayı özdeşleştiriyorlar.

Aşıya bile siyasi bakıyorlar.

Bunun adı artık çılgınlık ve delilik arasında bir nokta... Sağduyulu herkes de bu tabloya isyan ediyor. İşte sağduyulu isimlerden biri de CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın partinin önde gelen eğitmenlerinden biri olan eşi Tülay Bayır... Tülay Hanım, muhaliflikle aşı karşıtlığını özdeşleştirenlere yönelik çok yerinde bir çıkış yaptı.



DÜNYAYA KAZIK MI ÇAKACAKSINIZ?

Bayır, "Kimse kusura bakmasın, salgın döneminde eleştiri yapmaya geç kaldınız. En yakın sağlık kuruluşuna gidip aşınızı yaptırınız. Bütün dünyada görülen bir salgın var.

Ayrıca biz yaşımızı almış insanlarız.

Neyin sorgusunu yaşıyoruz? Tamam anladık muhalifsiniz. Ben iki, eşim 3. aşısını vurulmuşken biz neyiz anlamadım? Gidin aşınızı vurulun kardeşim. Kazık mı çakacaksınız anlamadım. 21 Nisan'da ilk aşımı oldum, 2. aşımı 19 Mayıs'ta oldum.

Niye diretiyorsunuz anlamıyorum." Parti içinden tepkiler alabilecek bu çıkışı yapan Tülay Hanım'ı alkışlıyorum.

Ağzınıza sağlık Tülay Hanım...

Maalesef dünya tarihinin en zor zamanlarından biri de bizim neslimize nasip oldu. Hayata dair tüm alışkanlıklarımız korona virüsten etkilendi. Hayatta kalmalı ve yakınlarımızı da hayatta tutmaya çalışmalıyız. Bunun yolu da önlemlere harfiyen uymak ve aşı yaptırmak... Şu an başka bir seçeneğimiz maalesef yok...