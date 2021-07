Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 500 milyon liralık Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi rezaletinin kenti uğrattığı zararın boyutları büyüyor. Harcanan onca paraya rağmen hala trafikteki kırmızı ışık ve hız limiti ihlallerini tespit edebilecek seviyeye getirilmediği bizzat belediyenin kesin kabul heyeti tarafından rapor edilen sistemin tamamlanamaması, Büyükşehir için ciddi gelir kaybı da oluşturuyor. Biliyorsunuz sistem 2016'da devlet tarafından çıkarılan yönetmeliğe uygun olmadığı için Emniyet Müdürlüğü tarafından devralınmıyor.



YÜZDE 30'U BELEDİYENİN

Oysa belediye, sistemi işler hale getirse ve Emniyet'e devredebilse bu sistemle tespit edilen her trafik ihlaline kesilecek trafik cezasından gelir elde edecek.

Çünkü bu sistemle tespit edilen trafik cezasının yüzde 30'u sistem kullanım payı olarak belediyeye aktarılacak. Belediye içinden kaynaklarım yapılan hesaplamalara göre bunun da aylık 30-40 milyon lirayı bulabileceğinin beklendiğini söylüyor.

Bunun yanında bu sistemin sağlıklı çalışmaması nedeniyle trafikteki sorunlar da çözülemiyor. Bu nedenle birçok kazada can ve mal kaybı yaşanıyor. Oysa sistem çalışsa belki de bu can kayıplarının bazıları önlenebilecek. Bu fiyaskonun fatururasını İzmirliler olarak canımızla malımızla ödüyoruz...

Yeter artık!



NEDEN SUSUYORSUN BAŞKAN SOYER?

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e buradan sesleniyorum...

Her şeye bir açıklama yapıyorsunuz.

Biraz daha zorlasanız kapı gıcırtısı için bile demeç vereceksiniz. Ancak şu 'Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi' skandalı için ağzınızı bıçak açmıyor. Böylesine önemli bir konuda neden konuşmuyorsunuz?

Neden İzmirlileri aydınlatmıyorsunuz?

Bu işe yıllara göre dolar kuru üzerinden hesaplama yapıldığında 486 milyon lira harcandığı ortaya çıkıyor. Hatta bende harcamaların yıl yıl dökümü var. İsterseniz size de gönderebilirim. Bir sistem 9 yılda nasıl doğru düzgün çalışır hale getirilemez? Bunun altında yatan sebep nedir? Bunun sebebinin sadece 'beceriksizlik' olduğunu düşünmek çok safça olur.



TİYATROYU BIRAKIN

Sayın Soyer!

Gençliğinizde ünlü tiyatro sanatçısı Rutkay Aziz'in asistanlığını yaptığınız olduğunuz için övünüyorsunuz. Belki de her icraatınızın seyircilere yönelik olması bu yüzden. İzmirlilere çeşitli mizansen organizasyonlarla tiyatro oynamayı bırakın da böylesine ciddi ve önemli meseleye bir el atın. Şu konuyu soruşturun ve sonucu İzmirlilere şeffaflıkla açıklayın.

Çiçek böcek işlerinden önce sizin asıl göreviniz bu kentin parasına sahip çıkmak ve gerekirse de her bir kuruşunun hesabını sormaktır. Yoksa yaptığınız tiyatral etkinlikler faso fisodan öteye geçmez.

Bunu böyle bilin...

Biz Yeni Asır olarak gazetecilik görevimizi yapıp bu skandalları gündeme getirdik. Siz de belediye başkanı olarak görevinizi yerine getirin. Eğer bunu yapmazsanız akıllara başka ihtimallerin de gelmeyeceğinin garantisi yok!