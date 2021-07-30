Türkiye'de maalesef kendisini muhalif olarak nitelendiren bir kesimde tuhaf bir ruh hali oluştu. Bu ruh haline sahip olanlar ülkede ne olursa olsun, alakalı alakasız her şeyde sorumlu olarak iktidarı suçluyor ve hedef gösteriyor.

Bu köşede dün de belirttiğim gibi korona virüs aşısını bile sırf iktidar getirdiği için olmayanlar var. Yoğun bakımlar aşısız Kovid-19 vakalarıyla doluyken onlar aşı olmamayı muhalefet sayıyorlar...



DİDİM'DE PROVOKASYON

Son olarak belki bundan da beter bir zihniyet Didim'de çıktı karşımıza...

Biliyorsunuz Didim'de 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, komşusu tarafından katledildi. Genç kızın uğradığı vahşet hepimizin tepkisini çekti. Hepimiz üzüldük, kızdık, sinirlendik.

Ancak yazının girişinde bahsettiğim zihniyet maalesef bunu bile siyasete alet etmeyi başardı. CHP Didim İlçe Başkanlığı ve Didim Kadın Platformu'nun düzenlediği yürüyüş provokasyona dönüştü.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nın önünden geçilirken olayla ilgili "AK Parti çocuklardan elini çek" şeklinde sloganlar atıldı.



TÜRKİYE'Yİ BÖLEMEYECEKLER

Yazıklar olsun...

Genç kızımız acı bir şekilde katledilmiş siz bu olaydan bile rant devşirmeye çalışıyorsunuz. Bunun siyasetle, o partiyle veya bu partiyle ne ilgisi var. Böyle siyaset de yerin dibine batsın, zihniyet de... Bizi işte sinsi sinsi böyle bölmeye çalışıyorlar. Hepimizin hissettiği ortak bir acıyı bile siyaset malzemesi yaparak bizleri kutuplaştırmak istiyorlar.

Hedef provokasyon çıkarıp toplumu karıştırmak. Bu millet daha önce de böyle psikolojik harplerin hedefi oldu ancak hepsini yenip bugünlere gelmesini bildi.

Bundan sonra da yeneceğiz ve yoluna devam edeceğiz.



KULAĞIMA GELENLER

SAYIŞTAY'IN 'KAMU ZARARI RAPORU' KASAYA KİLİTLENDİ



Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sahillere güvenlik kamerası yerleştirmesi için çıkılan 5.9 milyon liralık ihalede 2.6 milyon liralık kamu zararı tespit etti. Biz bu skandalı manşetten duyurduk. Sayıştay'ın şimdi de Yeni Asır'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği ve 486 milyon lira harcanmasına rağmen hala düzgün çalıştırılamayan "Tam Adaptif Trafik Denetim, Yönetim ve Bilgilendirme Sistemi" ile ilgili kamu zararı raporu hazırladığı kulağıma geldi.



KARŞI ÇIKANLARA BASKI

Sayıştay denetçilerinin bu iş için de sahillere güvenlik kamerası yerleştirilmesi işinde olduğu gibi belediyeden savunma istediği ifade ediliyor. Ancak sahillere yapılan güvenlik kamerası işi için gelen Sayıştay raporu Yeni Asır'da yer alınca bu son raporun da sızmaması için özel bir önlem alınmış. Rapor, ilgili müdürün kasasında kilitli tutuluyormuş. Ne kadar gizlenirse gizlensin böyle bir rapor geldiyse er ya da geç ortaya çıkacaktır. Korkunun ecele faydası yok. En kötü ihtimalle Sayıştay, belediyelerle ilgili denetim raporlarını toplu olarak internet sitesinde yayınladığında bunu göreceğiz. Bu arada, 2017'den bu yana bekleyen işin kesin kabulüne şerh koyan ve karşı çıkan teknik elemanlar üzerinde şerhlerini kaldırmaları için büyük bir baskı kurulduğu iddiaları da kulağıma geliyor. Öte yandan sahillere güvenlik kamerası işi ile ilgili belediye kendi içinde bir soruşturma başlatmış. Teftiş Kurulu'ndan bir müfettiş sahada incelemeler yapacakmış. Biz Yeni Asır olarak bu iki skandalın da peşini bırakmayacağız...