İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ne zaman bir konu gündeme damgasını vursa hemen buna dahil oluyor. Hemen tribünlerin hoşuna gidecek sözler sarfediyor. Şimdi de gündemde orman yangınları var. Muhalefet yine Türk Hava Kuvvetleri'nin eski teknolojiye sahip külüstür yangın söndürme uçaklarının neden kullanılmadığı yönünde zihinlerde algı operasyonu yapmaya çalışıyor. 2019'da İzmir'de yaşanan büyük yangında da uçak konusu dillendirilince Soyer, bağış kampanyası başlatarak yangın söndürme uçağı alacaklarını söylemişti. Ancak konu gündemden düşünce her popülist gibi Soyer de bu sözünü unuttu...



YİNE YANGIN YİNE AYNI SÖZ

Şimdi yine yangınlar var ve yine uçak konusu gündemde. Soyer çıkmış yine yangın söndürme uçağı alacaklarını veya kiralayacaklarını söylemiş. "Bürokratlarımız bu konuda gereken çalışmayı yürütecek.

İzmir'in kendi yangın uçağının olması gerektiğini 2019 Ağustos yangınında zaten söylemiştik..." diye de eklemiş.

Sayın Soyer...

Her büyük yangında dalga geçer gibi bir uçak alma veya kiralama sözü veriyorsunuz.

Biz bundan sonra bu sözünüzün takipçisiyiz.

Bakalım verdiğiniz sözü tutabilecek misiniz? Tutarsanız ne ala ama tutamazsanız bunu kamuoyuna duyuracağız...



YA BİR DE İKTİDAR OLSALAR!

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, kendisini durduran trafik polisini fırçaladı ve "Beni nasıl tanımazsın?

Meclis albümü var al oradan bak" diye de çıkıştı. İzmir'de de CHP'li Başkan Tunç Soyer'in danışman yapıp belediye kasasından maaş bağladığı sözde şair ve yazar Sunay Akın'ın yeni kitabında övgü sınırlarını aşan sözlerle Soyer ve eşi Neptün Soyer'i övdüğü ortaya çıktı. Neptün Hanım, bu gereksiz övgülerden rahatsız olacağına bunları sosyal medya hesabında bile paylaştı.

Kimse kusura bakmasın ancak bunun kralların eskiden kendilerini övdürmek için şair ve yazar tutmasından ne farkı var. İnsan "Bir de bunlar gerçekten iktidar olup gücü tamamen ellerine geçirseler kim bilir daha neler yaparlar neler?" demeden edemiyor...



CHP'Lİ POLAT'TAN BOMBA AÇIKLAMA!

CHP 1923'ten 1946'ya kadar tek parti olarak ülkeyi yönetmitti... İşte böyle bir partinin İzmir Milletvekili olan ve aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı sıfatını da taşıyan Mahir Polat, öyle bir açıklama yaptı ki... Ödemiş'te dağ köyleri Yeniköy, İlkkurşun, Kayaköy ve Yusufderesi'ne ziyaret eden Polat, "Ben Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir partiden hiçbir milletvekilinin uğramadığı köylere gittim" diye konuştu.



PARTİSİNİ YERİN DİBİNE BATIRDI

Polat, kendini överken CHP'yi yerin dibine batırmış oldu... Şöyle ki... Şu an parlementoda olan partilerin yaşı CHP'den çok daha genç. Bu ülkede 1923'ten bu yana var olan tek bir parti var o da CHP... Demek ki, CHP'den hiçbir vekil 98 yıldır İzmir'in bu dağ köylerine uğrama nezaketini göstermemiş...

CHP işte böyle bir partiymiş... Polat'ın sözleri akla direkt olarak o meşhur "Şecaat arz ederken merdi kıpti..." deyimini getiriyor.