İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Şehir Tiyatroları açılışa hazırlanıyor. Önümüzdeki haftalarda bir gala ile perdelerini açacak.

Bu süreçte belediye ilginç bir ihaleye çıktı. Biliyorsunuz, tiyatronun oyuncu seçmeleri Temmuz ayı başında yapılmıştı ve büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti. Birçoğu İstanbul'dan getirilen jüri üyeleri, burada oyuncuları seçti. İşte şimdi belediye, jüri hizmet alımı ve açılış törenine katılacak jüri üyelerinin yol ve konaklama masrafları için bir ihale düzenliyor. 'Yaklaşık maliyet belirleme' aşamasındaki ihale önümüzdeki günlerde yapılacak.



PERÇİN'DEN ÜZÜMCÜ'YE KADAR

Hani gazeteci Enver Aysever'in ismi şartnamede verilerek ihaleye çıkılan okur yazarlık kursu ihalesi vardı ya bu ihalede de jüri hizmeti alınacak tiyatrocuların hizmeti tek tek sayılıyor. Bu isimler, tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, Ufuk Aşar, Hülya Nutku, Raşit Altuğ Dilmaç, Meltem Yorulmaz, Orhan Alkaya, Levent Üzümcü, Burak Şentürk, Vahide Perçin, Eren Aysan, Erkan Ergin, Ayşegül Alev, İzzet Ethem Özbora, Efter Tunç, Özlem Karabay, Yakup Çartık, Levent Berber, Arif Tansel Özalp'ten oluşuyor.



MEMUR MAAŞINA GÖRE ÖDEME

Belediyenin sitesinde ihale ilanını okuyunca "Yapılmış bir iş için mi ihaleye çıkılıyor?" diye düşündüm. Neticede jüri işini çoktan yapmış ve oyuncuları seçmişti.

Başkan Tunç Soyer tarafından Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'ne getirilen Özkan Ataklı'yı aradım. Meğer, bu jüriye Temmuz ayındaki oyuncu seçmeleri için hiçbir ücret ödenmemiş. İşte şimdi yeni bir ihaleyle jüri üyelerine jest yapılacak ve bir ücret ödenecek. Ayrıca açılış galasına geliş gidişlerinin masrafları da ödenecek.

Ataklı'ya verilecek ücretin ne kadar olduğunu sordum. Bunun memur maaşlarına endeksli olduğunu ve kişi başı 2 bin lira civarında olacağını söyledi. Ataklı, "Tiyatromuzun kurulması için gönüllü olarak geldiler. Ama biz bunun bir karşılığı olması için K cetvelinde belirlenen rakam üzerinden sınav jüri hizmeti ücreti ödemeyi uygun gördük. Jüri hizmeti ve açılış etkinliğine ayrı ayrı dosyalarla çıkmaktansa tek bir ihalede birlikte çıkalım diye düşündük" dedi.



ZABITADAN TİYATRO MÜDÜRÜ

Bu arada Ataklı'nın ilginç bir özelliği ve başarı öyküsü ortaya çıktı. Açık Öğretim Fakültesi'nde 2 yıllık yerel yönetimler ve ardından 4'er yıllık kamu yönetimi ve sosyoloji eğitimi alan Ataklı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilk başta 'zabıta' olarak girmiş. 18 ay bu görevi yaptıktan sonra Meclis Şubesi'ne geçmiş ve burada da önce şef, sonra müdür olmuş. Zabıta olarak görev yaparken mesai arkadaşlarıyla birlikte tiyatro oyunları sahnelemiş. Söylediğine göre şu ana kadar 3 oyun yazıp oynamış ve bir şiir kitabı varmış. Oyuncu seçmelerinin jürisinde de kurumu temsilen bulunmuş. Ataklı, "Tunç Başkanımız da bunları bildiği için beni Şehir Tiyatroları'na hem bürokrasiyi biliyor hem de tiyatroyu seviyor, ilgileniyor diyerek atadı. Ben tiyatronun idari işlerini yürütülmesi için çalışacağım" diye konuştu.