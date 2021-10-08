İzmir'de Karşıyaka Stadı ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı projeleri aynı dönemde geliştirildi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu bu statlara karşı çıktı. Nitekim Karşıyaka'da da dönemin ilçe belediye başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da stadın yerine itiraz etti. İstemezükçü cephenin girişimleri Karşıyaka'da sonuç verdi. Göztepe Stadı çoktan hizmete girerken Karşıyaka Stadı inşaatı açılan davalar nedeniyle 2015 yılında başladığı haliyle kaldı.

BÜYÜKŞEHİR'E DEVREDİLECEK

CHP'nin istemezükçü tavrı Karşıyaka'ya 6 yıl kaybettirdi. Şimdi devran değişti. Kocaoğlu ve Akpınar gitti.

Yerlerine Tunç Soyer ve Cemil Tugay geldi. Allah'tan iki isim de stadın inşaatına sıcak baktı. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karşıyaka Stadı'nın yapılacağı alanı Büyükşehir'e devrediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında taraflar el sıkışmıştı.

Şimdi gelen son haberlere göre taslak protokol hazır, devrin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

BÜKEMEDİĞİ BİLEĞİ ÖPÜYOR

CHP'li Büyükşehir, burada 250-300 milyon lira harcayarak yine CHP'li Büyükşehir'in zamanında engellediği stadı inşa edecek. Yani CHP'li yerel yönetim, yıllarca karşı çıktığı ve engellediği stadı bizzat kendisi yapacak. Çünkü, taraftar bu stadı istedi, savundu. Şu an gelinen nokta, bir anlamda belediyenin taraftarın bükemediği bileğini öpmesine benziyor. Tabii, bu olumlu tavır değişikliği Karşıyaka'nın kaybedilen 6 yılını geri getirmeyecek. Yine de büyüklerimizin "Zararın neresinden dönersen kardır" sözüne kulak vermek ve bundan sonrasına odaklanmak en iyisi.

BU NE HADSİZLİK GÖKHAN BEY!

CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın, şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarım konusundaki danışmanlığını yürütüyor. Resmen böyle bir sıfatı olmasa da yaptığı iş bu. CHP'nin tarım zirvesinin İstanbul'da yapılmasının mimarlarından...

Daha ortada seçim falan yok ama maalesef bazı CHP'liler biraz palazlanınca 'Ali kıran baş kesen' olmaya başladılar. İzmir'den stratejik planlama uzmanı Ali Rıza Avcan, sosyal medyada Günaydın'ı ifşa etti.

MESLEKTAŞINA GERİZEKALI DEMİŞ

Avcan, Günaydın'ı aramış ve aralarında çok ilginç bir diyalog yaşanmış. Kendisi de ziraat mühendisi olan ve geçmişte Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı yapan Günaydın, ismi geçince İzmirli yüksek mühendisi Hatice Zeybek Uslu için "O bir gerizekalıdır. Benden İstanbul Büyükşehir'de iş istedi, ben de kendisine karşı çıktım" demiş. Avcan tanıdığı Uslu için söylenen "gerizekalı" sözüne itiraz edince Günaydın, "Ne çok konuşuyorsun, bana fırsat bile vermiyorsun" diye de devam etmiş hadsiz çıkışına.

YÜKSEK SESLE KONUŞAN TEK İSİM

Hatice Zeybek Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açık öğretim sosyoloji bölümü mezunu Şevket Meriç'i belediye tarımsal hizmetler müdürlüğüne getirmesine CHP içinde yüksek sesle karşı çıkan tek isim olmuştu. Nitekim bu nedenle CHP'den ihraç edildi. Şimdi de CHP'nin önde gelen bir isminin böylesine bir hakaretine maruz kaldı. Ki Hatice Hanım, Günaydın'dan hiçbir iş talebinde bulunmamış.

Sadece bir kooperatifin sorununu aktarmış o kadar. İş talebinde bulunsa bile böyle bir hakaret nasıl dile getirilir? Ayıp. Şimdi İstanbul'da iktidar oldular ya, kendilerini Ali kıran baş kesen olarak görmeye başladılar.

Ancak halkımız her şeyi görüyor.