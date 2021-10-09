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Anasayfa Yazarlar CHP’de katılım krizi yaşanıyor - Kulağıma Gelenler
CHP’de katılım krizi yaşanıyor - Kulağıma Gelenler ERHAN GÜLENÇ CHP’de katılım krizi yaşanıyor - Kulağıma Gelenler erhan.gulenc@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.10.2021, 00:00

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin belediye ve İl Başkanlığı etkinliklerine katılım oranının düşmesi kriz çıkardı.

İl Başkanı Deniz Yücel ortak mesaj grubundan meclis üyelerini uyardı. Bir etkinliğin duyurusunu yapan Yücel, "Uygun olan arkadaşlarımız bu tip etkinliklere katılım sağlasın lütfen. Hem Büyükşehir hem de parti etkinliklerinde meclis üyelerimizi yeterince göremiyoruz" dedi.

Meclis üyeleri ise, Büyükşehir'in asıl önemli etkinliklerine davet edilmemekten, yok sayılmaktan dert yanıyor.

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