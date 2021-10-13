İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yeni Asır’ın “Rüşvet gibi gezi” manşetiyle deşifre ettiği skandal seyahati iptal etmek zorunda kaldı

Yeni Asır'ın haberleri büyük ses getiriyor. CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ın, yarı çıplak kadın fotoğrafıyla dikkat çekmeye çalıştığı skandal paylaşımı nedeniyle görevden alınmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de Yeni Asır'ın "Rüşvet gibi gezi" manşetiyle deşifre ettiği skandal seyahati iptal etmek zorunda kaldı.

GÜNDEMDEN ÇIKARILDI

Büyükşehir'in, Başkan Tunç Soyer yönetiminde yapılan önceki akşamki meclis toplantısında Narlıdere Metrosu'nun müteahhidi olan ve değerlendirme süreci devam eden Buca Metrosu ihalesinde de en düşük 2. teklifi veren Gülermak Ağır Sanayi İnşaat A.Ş. firmasının masraflarını karşılayacağı Ukrayna ve İspanya gezileri masaya yatırıldı. Yeni Asır'ın haberinin ardından Buca Metro ihalesinde komisyon başkanlığı görevi üstlenen Yatırımlar Denetim Şube Müdürü Arzu Yavuz ve 6 belediye personelinin katılacağı Ukrayna gezisi, sebep belirtilmeden gündemden çıkarılarak tamamen iptal edildi. Yavuz komisyon başkanı olmasının yanı sıra Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yatırımlar Denetim Şube Müdürü olarak Gülermak'ın Narlıdere Metrosu'nda yaptığı işleri belediye adına denetleyen en önemli isimdi. Böyle bir geziye katılması belediyeyi iki açıdan da töhmet altında bırakacaktı.

"YANLIŞLIK OLDU"

Öte yandan yine Buca Metrosu İhale Komisyon üyesi olan inşaat mühendisi Gülay Uysal Akın'ın ismi de Gülermak'ın kasasından karşılanacak İspanya gezisinden "Yanlışlıkla yazıldı" denilerek çıkarıldı. ArcelorMittal şirketinin yeni geliştirdiği ray sisteminin inceleneceği 5 günlük geziye sadece belediyenin 3 teknik personeli ve 4 meclis üyesi katılacak. Uysal da yine Buca ihalesinde komisyon üyesi olmasının yanı sıra Narlıdere Metrosu'nda Gülermak'ın yaptığı işleri denetleyen önemli yetkililerden biriydi.

SORU İŞARETLERİ NE OLACAK?

Böylesine skandal bir gezinin iptal olması çok isabetli oldu ama ya kafalarda oluşan soru işaretleri ne olacak? Buca Metrosu, İzmir'de son dönemin en büyük yatırımı... 8 dev o ihale için büyük bir yarış veriyor. Buca Metrosu ihalesinde en düşük teklifi Yapı Merkezi ve Nurol İnşaat 3 milyar 392 milyon lira ile vermişti. 8 firmanın katıldığı ihalede en düşük ikinci teklifi ise 3 milyar 921 milyon lira ile Gülermak sunmuştu. Narlıdere Metrosu inşaatını üstlenen Ankara merkezli Gülermak, daha önce de Konak ve Karşıyaka tramvayları ihalelerini kazanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem yatırımlarından aslan payı alan Kemal Tahir Güleryüz yönetimindeki Gülermak, Buca Metrosu'nu da çok istiyor.

HUKUKİ SONUÇ DOĞURURDU

Eğer ihale komisyonu, Yapı Merkezi-Nurol'un teklifini olur da geçersiz sayarsa sıradaki teklif sahibi ise Gülermak olacak. İşte böylesine kritik bir süreçte ihaleyi kazanan firmanın kim olduğuna karar verecek komisyon üyelerini Gülermak'ın masraflarını karşılayacağı geziye göndermeye çalışmak Soyer ve belediye yönetimi için büyük bir "eksi" oldu. Bu gezinin tabii ki, çok büyük ihtimalle hukuki sonuçları da olacaktı. Bu skandalın ardından gözler şimdi Buca Metrosu ihalesinin sonucunun ne olacağına daha dikkatli bir şekilde çevrildi.

YENİ ASIR'I SATIR SATIR TAKİP EDİYORLAR

Yeni Asır, başarılı habercilikte çıtayı her geçen gün daha da yükseğe taşıyor. Kent gündemine damga vuran son haberlerimiz, CHP Tire'de yaşanan skandal paylaşım ve Büyükşehir'deki bu rüşvet gibi gezi oldu. Bazıları Yeni Asır'a karşı algı operasyonu yürütmeye çalışsa da biliyoruz ki, o operasyonu yapmaya kalkanların sabahları ilk işi Yeni Asır'ı satır satır okumak ve ona göre hareket etmek oluyor. Daha geçtiğimiz günlerde Çiğli'de yapılmak istenen camiye CHP'nin Büyükşehir İmar Komisyonu'nda set çekmesiyle ilgili manşet attık. Bu haberimizin ardından cami yaptırmak isteyen Çiğlili vatandaşlar birileri tarafından taa Macaristan'dan arandı ve çözüm için çaba gösterileceği sözü verildi.