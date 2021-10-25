İzmir'de son dönemde gündeme gelen en büyük yatırımlardan biri de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Buca Metrosu... Son ihalesi 6 Eylül 2021'de yapıldı. 8 firmanın katıldığı ihalede 7-9 milyar lira bile teklif eden şirket ve ortaklıklar oldu. En düşük teklifi ise, 3 milyar 392 milyon lira ile Nurol-Yapı Merkezi verdi. Onu Gülermak Ağır Sanayi firması takip etti. Narlıdere Metrosu inşaatını da yapan Gülermak, Buca Metrosu için 3 milyar 921 milyon liralık teklif sundu. Üçüncü sıradaki Dillingham-Özaltın İnşaat'ın teklifi ise, 4 milyar 357 milyon lira oldu. İhale prosedürüne göre önce İzmir Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu karar alacak, sonrasında onay için Avrupa Kalkınma Bankası'na gönderecek. Ancak, ihalenin üzerinden 1.5 aydan fazla zaman geçmesine rağmen kazanan firma hala açıklanmadı.



SKANDAL GEZİ İPTAL OLDU

İşte bu durum da kulislerde birçok söylentiyi gündeme getirdi. Arada Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu İhale Komisyonu Başkanı olan Raylı Sistemler Yatırımlar Denetim Şube Müdürü Arzu Yavuz ve İhale Komisyonu Üyesi inşaat mühendisi Gülay Uysal Akın'ı ikinci sırada teklif veren Gülermak şirketinin cebinden Narlıdere Metrosu inşaatı kapsamında Avrupa gezisine göndermeye kalkması bu söylentileri iyice artırdı. Yeni Asır'ın, skandal girişimi "Rüşvet gibi gezi" başlığıyla manşetinden gündeme getirmesinin ardından, Arzu Yavuz'un katılacağı ve masrafları Gülermak'ın karşılayacağı Ukrayna gezisi iptal oldu. Akın'ın ismi de Gülermak'ın müsraflarını üstleneceği İspanya gezisinden çıkarıldı. Yeni Asır, burada önemli bir habercilik başarısına imza attı.



İŞ İÇİN AÇIKLAMA İSTENİYOR

Piyasalarda konuşulanlara göre, ihalede Yapı Merkezi-Nurol İnşaat'ın 3 milyar 321 milyon lira teklif vererek büyük bir sürpriz yaptığı yönünde. İddialara göre, bu rakam Büyükşehir Belediyesi'nin ihale için belirlediği 'yaklaşık maliyetin' altında kalıyor. Yani belediye yönetiminin hiç beklemediği düşüklükte bir teklif bu.

Şu aşamada belediyenin ihaleyi daha yüksek teklif veren başka bir şirkete vermek istediği ve bunun için kreditör Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'nı ikna etmek istediği yönünde şaiyalar dolaşsa da benim aldığım duyum gecikmenin asıl sebebinin başka olduğu yönünde.

Buna göre, belediye, Yapı Merkezi ve Nurol İnşaat'tan 'iş açıklaması' istemiş.

Belediye iki şirketten ihale prosedürü çerçevesinde "Siz bu paraya bu işi nasl yapacaksınız?" sorusunun cevabını istiyor. Aynı 'açıklamanın' Narlıdere Metrosu ihalesinde de en düşük teklifi veren Gülermak'tan da istendiği belirtiliyor.



48 GÜN GEÇTİ HALA SONUÇ YOK

Ancak Narlıdere Metrosu'ndaki süreci araştırdım. Son ihalesi 13 Nisan 2018'de yapılmış. Metronun temeli 9 Haziran 2018'de atılmış...Yani 2 ayda tüm prosedür tamamlanıp temel atılacak aşamaya gelinmiş. Ancak Buca Metrosu'nda ihaleden bu yana geçen 48 güne rağmen daha kazanan firmanın ismi bile açıklanmadı.

Ne zaman sözleşme imzalanacak, ne zaman yer teslimi yapılacak ve ne zaman inşaata başlanacak? Umarız, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu işin altından hakkıyla kalkmayı başarır ve ihaleyi en doğru şekli neyse o şekilde tamamlar.