CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son İzmir ziyaretinde olduğu gibi sık sık kendi partisinin belediye başkanlarının Ankara tarafından engellendiğini iddia ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, aylardır Dünya Bankası'ndan depremzedeler için aldıkları krediyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili sözleşmeyi imzalaması yüzünden kullanamadıklarını iddia ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde bekleyen böyle bir sözleşme olmadığı ve Dünya Bankası'nın belediye ile böyle bir kredi anlaşması imzalamadığının netleşmesine rağmen Soyer, bu yalanını sürdürmekte ısrar ediyor. İşte şimdi Kılıçdaroğlu ve Soyer'in "Engelleniyoruz" şeklinde ağızlarına sakız ettikleri iddiayı tamamen çürütecek bir gelişme yaşandı.

DEMEK Kİ OLUYORMUŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eylül ayında düzenlediği yatırım teşvik belgelerini Resmi Gazete'de liste halinde açıkladı. 858 maddelik listenin 808'inci sırasında kim var dersiniz? Evet Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A.Ş... Bakanlık tarafından İzmir Metro A.Ş'nin inşaatı devam eden Çiğli Tramvayı için ihalesini yaptığı ve 750 milyon liraya aldığı 64 tramvay vagonuna KDV istisnası teşviği sağlanmış...

KDV istisnası dediğiniz şey öyle küçük bir rakam değil. Yüzde 18 üzerinden hesaplandığında tam 130 milyon lira yapıyor...

İşte böyle evrakınız tam olunca, prosedürü eksiksiz yerine getirince teşvik ve destek, kuruluşların yönetildiği partinin ne olduğuna bakılmadan şak diye veriliyor. Siz yeter ki, yasal yükümlülüklerinizi tamamen yerine getirin... Sağlanan istisna ile belediyenin cebinde kalan o 135 milyon lira İzmir'e büyük yatırımlar yapılabilir.

ŞİRKET ÜZERİNDEN ALINDI

Bu arada şöyle bir ayrıntı da var:

Belediye daha önce metro ve tramvay hatlarında çalışacak vagon ve çekicileri kendi bütçesinden alıyor ve kullanım hakkını İzmir Metro A.Ş'ye devrediyordu.

Ancak teşviklerle ilgili yapılan değişikliklerin ardından belediye, bundan sonra yapacağı vagon alımlarının İzmir Metro A.Ş. üzerinden yapma kararı aldı. Çünkü, bu yolla teşviklerden yararlanılabiliyor.

Bir şirket yöneticisinin verdiği bilgiye göre, belediye kendi üzerine alsa yüzde 18'lik vergiden muaf olamayacaktı. Bu yöntemle 135 milyon lira kasada kaldı.

Görüştüğüm yetkili, bundan sonra da teşviklerden yararlanmak için metro ve tramvay vagon alımlarının şirket üzerinden yapılacağını ifade etti.

İYİ PARTİ'YE BU AYIP YETER

İyi Parti lideri Meral Akşener, sürekli yolsuzluk ve adam kayırma gibi iddialarda bulunuyor. İyi Parti yöneticileri de dürüstlük konusunda maşallah mangalda kül bırakmıyor!

Ancak partide yaşanan durum ortada...

İzmir'de 500 iş başvurusu arasından belediyeye kendi eşini yerleştirdiği ortaya çıkan Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar ile partililerin kendi üzerlerinden aldıkları belediye yardımına el koyduğunu söyledikleri Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş paşalar gibi görevlerinin başında...

NEDEN HALA KOLTUKTALAR?

Ayrıca Menemen Belediyesi'ndeki hurda yolsuzluğu davasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan İyi Partili yöneticiler de görevlerini sürdürüyor...

Eeee... Nerede sizin dürüstlük nutuklarınız?

Meral Akşener ile partinin İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, bu isimlerle ilgili bir adım atmayacak mı? Haklarında bu kadar ağır ithamlar bulunan Önder Ertaş ile Konak'ta 7 ilçe yöneticisinin tepki istifasına rağmen Coşkun Tatar bu koltuklarda oturmayı böyle sürdürecekler mi? İyi Parti'ye bu ayıp yeter...