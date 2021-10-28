İzmir siyasetinin gündeminde Büyükşehir Belediyesi'nin 9 yıldır tamamlayamadığı Uzundere kentsel dönüşüm projesi var. Mağdurlar, geçtiğimiz gün Karabağlar'a açılışa gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendileriyle muhatap olmadığı şikayetinde bulundu.

Kılıçdaroğlu ise bu sırada siyasi anlamda Hükümet ve AK Parti'ye futbol tabiriyle adeta gollük pas verdi. CHP lideri mağdurlara dedi ki, "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar.

Hükümetle konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." İşte o pası alan AK Parti de dün atağa kalktı.

"BİZE DEVREDİN" ÇAĞRISI

İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, bölgeye giderek mağdur vatandaşlarla görüştü. Sürekli, "Madem hükümet yapsın deniliyor, tapular bir an önce hak sahiplerine verilsin. Bizler hak sahipleri ile oturalım bu işi çözelim. Çağrımız büyükşehire. Bir an önce bu belirsizliği ortadan kaldırsınlar. Pazar günkü niyet beyanları çerçevesinde gereği yapılsın" dedi. Yani golü CHP ve onun yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin kalesinin 90 olarak tabir edilen bölgesine çaktı.

BÖYLE DAHA ÇOK GOL OLUR

Kemal Bey yıllardır siyasetin içinde ama İzmir'e her gelişinde karşılaştığı vatandaş tepkileri sırasında iyi bir kriz yönetimi gösteremiyor.

Mağdurlar gelmiş size dert yanıyor ve siz onlara bu skandal cevabı veriyorsunuz.

Siyaseten büyük hata. Olacak iş değil. Eğer siz krizleri ustalıkla yönetemezseniz böyle golleri de kalenizde işte böyle görürsünüz.

Bu aşamadan sonra CHP ve Büyükşehir, 9 yıldır beceremedikleri kentsel dönüşüm projesini Kılıçdaroğlu'nun beyanı çerçevesinde TOKİ'ye devredebilecek mi? Bence çok zor. Devrederlerse kentsel dönüşümdeki beceriksizliklerini dünya aleme tescilletmiş olacaklar. Devretmezler ise de kendi dediklerini yutmak zorunda kalacaklar.

MENEMEN, BUCA DERKEN SIRADAKİ BELEDİYE HANGİSİ?

CHP yönetimindeki Menemen Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu yapıldı. CHP'den seçilen Başkan Serdar Aksoy ve birçok isim tutuklandı. Aksoy, koltuğunu kaybetti. Belediye yönetimi de meclis içindeki seçimin ardından AK Parti'ye geçti. Şimdi de CHP yönetimindeki Buca Belediyesi'ne dün yolsuzluk operasyonu yapıldı. Birçok belediye çalışanı gözaltına alındı. Operasyonun önümüzdeki günlerde dallanıp budaklanabileceği ifade edilirken bu süreçte İzmir'de başka ilçe belediyelerine de operasyon yapılabileceği konuşulmaya başlandı. Kimseyi zan altında bırakmamak için ismi geçen belediyeleri burada yazmak istemiyorum. Yaşayıp göreceğiz...

SEYYAR DAVASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki seyyar satıcılar ile ilgili 'sokak ekonomisi' projesi geliştirdi. Pandemi döneminde kentteki seyyar satıcılara nakit yardım dağıtıldı, ayrıca "Geçici Süreli İşgal Noktalarındaki Faaliyetlerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" çıkarıldı. Bu yönetmelikle seyyar satıcıların kent içinde kamusal alanlarda serbest bir şekilde faaliyette bulunmasının önünü açacak bir adım atılmış oldu.

Tabii, bu tartışmalı bir konu. Kayıtlı bir ekonomide esnaf vergi öderken siyasi ve sosyal bir takım nedenlerle seyyar satıcılara böyle bir alan açmak ne kadar doğru? İzmir Kent Stratejileri Merkezi koordinatörü Ali Rıza Avcan, "Bu durumda küçük esnafı ve ailesini kim koruyup sahiplenecek" diyerek belediyenin çıkardığı yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Bakalım sonucu ne olacak hep birlikte göreceğiz.