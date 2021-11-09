İzmir'de CHP'nin siyasi patronu olma hayaline kavuşmak üzereyken kurultayda delegeden çizik yiyince genel başkan yardımcılığından da olan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ arasına kara kedi girdi.

Yerel seçimde Buca'da Erhan Kılıç, Çiğli'de Utku Gümrükçü ve Çeşme'de Ekrem Oran'ı belediye başkan adayı yaptıran Özkan, seçimin ardından İduğ ile de iyice yakınlaşmıştı. Hatta İduğ'un Özkan'la yakınlaşması üzerine CHP'nin bir diğer İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Belediye Başkan Yardımcısı olan kardeşi Ulaş Polat görevinden istifa etmişti. İduğ, Polat'ın yerine ise, Özkan'ın önerisi üzerine Barbaros Taşer'i atamıştı. Ancak Özkan, Genel Başkan Yardımcılığı'ndan gidince İzmir siyasetinde de kartlar yeniden karıldı.

O İSİMLER HALA GÖREVDE

Özkan ve İduğ'un arasına şimdilerde büyük bir çatlak oluştu. Bu sürecin başlangıcı ise, Özkan'ın geçtiğimiz Ağustos ayında Bornova'da parti örgütüyle yaptığı toplantı oldu. Özkan, toplantıda İzmir'de toplam 1 milyon 200 bin Kürt, 800 bin Alevi, 1 milyon 300 bin göçmen kökenli olduğunu ve son olarak da 300 bin Suriyeli geldiğini söyledi ve buna göre politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak Bornova Belediyesi çalışanı "Piro Sezer" lakaplı Süleyman Sezer, sosyal medyada Özkan'ın toplantıda söylediklerinin bu kadarla sınırlı olmadığını öne sürerek Özkan'ın Alevi ve Kürtleri aşağıladığını iddia etti. Özkan aynı gün buna sosyal medyadan tepki göstererek, iddiayı sert bir dille yalanladı. Özkan ayrıca "Ağalarını da uyarırım" diyerek Sezer'e bu sözleri söyletenlerin olduğunu ima etti.

YARDIMCILAR KÜFÜRLEŞTİ

Ardından bu konuyla ilgili Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, CHP'li belediye meclis üyelerinin önünde bir diğer Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız'ı suçladı. Kahya, Özkan'ın sözlerinin çarpıtılmasının arkasında Yıldız olduğunu öne sürdü. Kahya ve Yıldız, herkesin gözü önünde küfürleşti.

Bu tartışma sırasında Özkan'ın Başkan Yardımcısı yaptırdığı Barbaros Taşer de Yıldız'a dönerek, "Söz konusu troller senin odandan çıkmıyor? Ne kadar gereksiz ve tartışmalı adam varsa senin yanına geliyor. Elbette bu işin organizasyonu ve işin köpürtülmesi konusu senin üzerine kalır" diye konuştu. Taşer ayrıca, belediyenin koruma güvenlik amiri Alişan Han'ın Alevi derneklerini arayarak Tuncay Özkan'ın aleyhine açıklama yapılması için arka planda çalıştığını iddia etti.

"ÜÇ İSİM İÇİN GEREĞİNİ YAP"

İşte bu olaydan sonra CHP İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İduğ'dan Süleyman Sezer ile olayın arkasında parmağı olduğu öne sürülen Yıldız ve Han hakkında gereğinin yapılmasını istedi.

Bu çağrı "Çapın 3 ismin kellesini istedi" başlıklı haberlere konu oldu.

Ancak İduğ, bir dönem çok yakın siyaset yaptığı Özkan'ı zor durumda bırakan bu olayla ilgili hiçbir işlem yapmadı. Yıldız ve Han görevde... Süleyman Sezer'in de hala belediye personeli olduğu belirtiliyor.

Emin kaynaklardan aldığım bilgilere göre, bu durum nedeniyle Tuncay Özkan, İduğ'a oldukça tepkili. Bu arada İduğ ve İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın arası da açık... İkili yaklaşık bir yıldır birbirlerinden iyice uzaklaşmış durumda...