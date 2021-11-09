İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu'nun yapım ihalesini 6 Eylül 2021'de yaptı. 8 katılımcının yer aldığı ihalede en düşük teklif 3 milyar 392 milyon lira oldu. Onu 3 milyar 921 milyon ve 4 milyar 357 milyonluk teklifler takip etti. Ancak 2 aydan fazla süre geçmesine rağmen ihaleyi alan açıklanmadı.

Bu ihale nedeniyle Başkan Tunç Soyer ve Genel Sekreter Buğra Gökçe arasında anlaşmazlık çıktığı ve iki ismin de ihalenin farklı firmalara verilmesi konusunda ısrarcı olduğu iddia ediliyor. Hatta Gökçe'nin sırf bu ihale nedeniyle görevden alınabileceği dedikoduları da konuşulanlar arasında.