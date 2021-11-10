İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilçe belediye başkanları arasında büyük bir kavga çıktı. Soyer, 'katı atık bedelleri' konusunda ilçe belediye başkanlarına öyle bir çalım atmaya çalışıyor ki, başkanların isyan etmemesi mümkün değil...

Biliyorsunuz, İzmir'de her ay su faturalarımıza eklenen katı atık toplama ve bertaraf bedelleri ödüyoruz. Toplama bedeli ilçe belediyelerine, bertaraf bedeli de Büyükşehir'e gidiyor. 'Suyumuz kesilmesin' kaygısıyla bu bedelleri her ay tıkır tıkır veriyoruz. O yüzden 1 metreküp su tüketimlerine bile zaman zaman astronomik faturalar geliyor.

İZSU'YU ARADAN ÇEKİYOR

Haklı olarak İzmirli de isyan ediyor.

İZSU'nun bağlı olduğu Soyer de bu tepkilerden payını alıyor. İşi gücü tribünlere oynamak olan Soyer, bu tepkiler nedeniyle bunalıyor... Soyer bir ara bu ücretlerle ilgili bir standart getirilmesi için ilçe belediye başkanlarıyla görüşmeler yaptı. "Bazı ilçelerde tarifeler çok yüksek bazılarında ise, çok az... Bunu standart haline getireceğiz" dedi. Ancak İzmir'in temel meselelerinin tamamında olduğu gibi bu işin içinden de çıkamadı. Bunun üzerine "Benim başım ağrıyacağına ilçe belediye başkanlarınınki ağrısın" diyerek tıkır tıkır işleyen sistemin tekerine çomak sokma kararı verdi.

BÜYÜK KAVGA ÇIKTI

Soyer, önceki gün Büyükşehir Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen İZSU Genel Kurulu'nda katı atık ve bertaraf bedellerinin su faturalarıyla tahakkuk ve tahsilatı uygulamasının yılbaşından itibaren kaldırılması yönünde önerge verdi.

Önerge oylanmadan önce Meclis'teki ilgili komisyonlara sevk edildi. Bu önerge ilçe belediye başkanlarını isyan ettirdi.

Çünkü önümüzdeki günlerde yapılacak yeni İZSU genel kurulunda yapılacak oylamada kabul edilirse katı atık bedeli tahsilatını ilçe belediyeleri kendisi yapacak.

Böylece, emlak vergilerini bile toplamakta zorlanan ilçe belediyelerinin karşısına büyük bir problem çıkacak. Vatandaş bu defa ilçe belediye başkanlarını hedef alacak. İşte bu nedenle ilçe belediye başkanları Soyer'e isyanlarda. Kavga büyük... Dün bazı ilçe belediye başkanlarıyla konuştum... Hepsi, "Böyle bir uygulama yapılamaz. Zaten ilgili yönetmeliğe de aykırı.

'MAAŞ BİLE ÖDEYEMEYİZ'

Yönetmeliğin 22. maddesinde bu paraların su faturalarıyla tahsil edileceği yazıyor. Soyer buna rağmen böyle bir adım atamaz. Eğer böyle bir uygulamaya geçerse Büyükşehir'in kendisi de dahil tüm belediyeler zora girer. Bu şekilde kasamıza her ay düzenli bir gelir geliyor, o zaman nasıl gelecek. Maaş ödeyemez noktaya bile gelebiliriz. Soyer de bunu biliyor, belki de blöf yapıyor" diye konuştular. Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı ancak Meclis üyelerinin hepsi ilçe belediyelerinden geliyorlar. İlçe belediye başkanlarının bu konudaki tepkisine o ilçelerden gelen meclis üyeleri de destek verirse bu önerge kabul edilmeyebilir.

Bakalım 30 Kasım'da yapılacak İZSU Genel Kurulu'nda ne karar çıkacak, hep birlikte göreceğiz...