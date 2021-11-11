İzmir yerelde yönetilemiyor. CHP'nin yönettiği belediyeler sapır sapır dökülüyor.

İlk skandal Urla Belediyesi'nde patladı. CHP'li Başkan Burak Oğuz, FETÖ üyeliğinden tutuklandı ve 6.3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından Menemen'de hurda yolsuzluğu skandalı patladı. CHP'den seçilen Başkan Serdar Aksoy, hapse atıldı.

Arada Menderes Belediyesi'nde CHP'li Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar, CİMER'e Başkan Mustafa Kayalar'ın kaçak yapılarla mücadele etmediği şikayetinde bulundu. Ancak kaderin cilvesine bakın ki, daha sonra Gürsel Rüzgar'ın Gümüldür'de tarım arazisine tarımsal amaçlı depo yapma izni alarak iki katlı kaçak bina kondurduğu anlaşıldı.

YOLSUZLUK, RÜŞVET, KAÇAK...

Geçtiğimiz haftalarda da Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu yapıldı. Önceki gün operasyonun adresi ise, Kemalpaşa Belediyesi'ydi. Yapı Kontrol Müdürü, İmar Müdürü ve bu birimlerde görevli memurların da aralarında bulunduğu 6'sı belediye çalışanı 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek" suçlarına ilişkin yürütülen 6 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenlendiği, zanlıların "izinsiz yapı inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapılara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığı rüşvet aldıkları" suçlamasıyla gözaltına alındıkları belirtildi.

KARAKAYALI VE TÜRKMEN

Açıkçası Kemalpaşa'ya yapılan operasyonun haberi gelince aklıma "Öyle Başkan'a böyle personel" sözü geldi. Neden mi? Çünkü, daha birkaç hafta önce Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve Yardımcısı Mehmet Türkmen'in ilçede kaçak yapı diktiği ortaya çıktı da ondan...

"TAVUK KÜMESİ YAPACAĞIM"

Karakayalı'nın tapuda "kirazlık" olarak kayıtlı olan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bahçesine yaptığı havuzlu villanın kaçak olduğu anlaşıldı. Yapılan şikayetler üzerine, alınan uydu görüntülerini incelendi ve Karakayalı ailesine ait villanın 2017 ve öncesindeki uydu görüntülerinde olmadığını 10 Kasım 2020 tarihi ve sonrasına ait uydu görüntülerinde yer aldığını tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu villaya imar barışından yararlanması için verilen yapı kayıt belgesini iptal edildi.

Karakayalı'nın kiraz bahçesine villa kondurabilmek için Tarım İl Müdürlüğü'ne eşi aracılığı ile "Tavuk kümesi, tarımsal depo ve bağ evi yapacağım" diyerek başvuruda bulunduğu da ortaya çıktı.

SIRADA HANGİ BELEDİYE VAR?

Bunun ardından Karakayalı'nın yardımcısı Mehmet Türkmen'in de 'kaçak yapı inşa ettiği' anlaşıldı. Türkmen ve eşinin diktikleri kaçak yapıyı imar barışının kapsadığı 2017 yılı ve öncesinde yaptığını beyan etmesine rağmen uydu görüntülerinde bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Eee, Başkan ve yardımcısının 'kaçak yapı' diktiğinin ortaya çıktığı bir kentte, yapılan bu operasyon çok da şaşırtıcı değil... Bu arada başa dönersek İzmir'de şimdi herkes, yolsuzluk operasyonunda sıranın hangi belediyeye geldiğini merak ediyor... Onu da çok geçmeden görürüz diye düşünüyorum.