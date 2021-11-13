İzmir Büyükşehir Belediyesi kulislerinde Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin gidici olduğu konuşuluyor.

Daha önce de görevden alınacağı söylentileri çıkan ancak koltuğunu korumayı başaran Gökçe için bu defa durumun ciddi olduğu kaydediliyor. Hatta başka belediyelerde bir pozisyon bulmasının istendiği ancak bulamayınca Başkan Soyer'den yılbaşına kadar süre aldığı da iddialar arasında.



Geçtiğimiz günlerde Buğra Gökçe ve Başkan Soyer arasında Buca Metrosu'nun hangi firmaya verileceği konusunda fikir ayrılığı yaşandığını yazmıştık. Soyer'in hoşnut olmadığı başka konular da olduğu ifade ediliyor. Gökçe bu defa da bu söylentileri boşa çıkarıp koltuğunu korumayı başarabilecek mi hep birlikte göreceğiz...