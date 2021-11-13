  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Buğra Gökçe bu kez gidici mi? - Kulağıma Gelenler
Buğra Gökçe bu kez gidici mi? - Kulağıma Gelenler ERHAN GÜLENÇ Buğra Gökçe bu kez gidici mi? - Kulağıma Gelenler erhan.gulenc@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.11.2021, 00:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi kulislerinde Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin gidici olduğu konuşuluyor.
Daha önce de görevden alınacağı söylentileri çıkan ancak koltuğunu korumayı başaran Gökçe için bu defa durumun ciddi olduğu kaydediliyor. Hatta başka belediyelerde bir pozisyon bulmasının istendiği ancak bulamayınca Başkan Soyer'den yılbaşına kadar süre aldığı da iddialar arasında.

Geçtiğimiz günlerde Buğra Gökçe ve Başkan Soyer arasında Buca Metrosu'nun hangi firmaya verileceği konusunda fikir ayrılığı yaşandığını yazmıştık. Soyer'in hoşnut olmadığı başka konular da olduğu ifade ediliyor. Gökçe bu defa da bu söylentileri boşa çıkarıp koltuğunu korumayı başarabilecek mi hep birlikte göreceğiz...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI