Ünlü şair Can Yücel'in "Sevgi Duvarı" isimli şiirini çok severim.

Kendime o şiirin "Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi" şeklindeki son mısrasını şiar edinmişliğim vardır. Ancak o şiirde "Ne kadar rezil olursak o kadar iyi" şeklinde bir mısra daha var. İzmir siyasetinde son birkaç günde yaşananları görünce "Bazıları da galiba bu mısrayı kendine düstur edinmiş" diye düşündüm.

Allah aşkına şunların yaşandığı yerde bunu düşünmeyeceksiniz de ne yapacaksınız?

770 BİN LİRA ÇÖPE GİTTİ

Varan 1: Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'sanal maraton koşu uygulaması' 1 yılda çöp oldu. Büyükşehir'in Fransa'dan 70 bin Avroya (770 bin lira) satın aldığı sanal koşu uygulaması, 1 yıllık güncelleme ücreti ödenmeyince kullanıma kapatıldı. Durum böyle olunca İzmirlinin parası da çöpe gitmiş oldu.

Varan 2: Harmandalı'daki çöp depolama alanınındaki alanda toprak kayması sonucu dev yarıklar oluştu.

Ancak bu sorunu çözmekle yükümlü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ortada böyle somut bir tablo varken "Emin ellerdeyiz" diye açıklama yaparak İzmirlilerle adeta dalgasını geçti. Aylardır parmağını oynatmayan CHP İlçe Başkanı Deniz Yücel de soluğu orada alıp şovunu yaptı.

BİR GARİP 'İKTİDAR YEMEĞİ'

Varan 3: Kemalpaşa'da 'Kiraz bahçesine kümes yapacağım' diyerek kaçak havuzlu villa inşa eden Belediye Başkanı CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın personeline imar rüşveti operasyonu yapıldı.

Varan 4: CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı fena gaza geldi. Rakı sofrası kurulan bir "iktidar yemeği" tertipleyerek partililerden kişi başı 300 lira topladı.

Varan 5: İmar rantının zirvede olduğu ilçe olan Güzelbahçe'de Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Mustafa Günay'ın imara aykırı yapılan restorana ruhsat verdiği için Cumhuriyet Savcısı tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

SKANDALLAR BİTMİYOR

...Ve dün ortaya çıkan ve işin tuzu biberi olan son iki olay...

Varan 6: Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Komisyonu Başkanı'nın eşinin ailesine ait şirketin Aliağa'da zeytin katliamı yaptığı iddiası uydu fotoğraflarıyla gündeme getirildi.

Varan 7: Torbalı'da CHP'li Belediye Başkanı Mithat Tekin, görevden aldığı Yardımcısı Özkan Yıldız'ı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zoruyla yeniden aynı göreve atadı. Ancak, bunu gururuna yediremeyip Yıldız'ı bir köye sürgüne gönderdi...

Nasıl böyle düşünmekte haklıymışım değil mi? Ne diyelim, yazıklar olsun...

"Ne kadar rezil olursak o kadar iyi" diyenlere karşı "Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi" demeye de inatla devam...