Tuncay Özkan’dan İzmir Büyükşehir’e operasyon sinyali!

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatmasının ardından CHP'de tuhaf bir panik yaşanıyor. Suç üstü yakalanmaktan mı korkuluyor bilmiyorum ama bu panik çok manidar. Durum böyleyken şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik CHP içinden çok garip bir çıkış geldi. Bu çıkışa imza atan da CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'dan başkası değil.

MİT'İN KİTABINI YAZMIŞ BİR İSİM

Tuncay Özkan deyince bir duracaksın!

Bu kişi Cumhuriyet mitinglerini organize etmiş, o dönem "Biz kaç kişiyiz" sloganıyla binlerce genci örgütlemiş, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) tarihini yazmış, MİT eski Müsteşarı Şenkal Atasagun'la kankalığı herkes tarafından bilinen bir isim...

Arada İzmir'deki belediyelere İstanbullu bir asansör firmasını pazarlamaya çalışırken Yeni Asır'a iş üzerinde yakalanmış olsa da derinlerden bağlantıları olan bir isim Özkan... Hatırlarsanız, garip bir şekilde FETÖ'cü subayların listesinin bile 15 Temmuz hain darbe girişiminden çok önce Tuncay Özkan'ın eline geçtiği ortaya çıkmıştı.



"İZMİR GÜVENLİK KISKACINDA"

İşte böyle bir geçmişi olan Tuncay Özkan, geçtiğimiz günlerde yerel bir internet sitesine verdiği röportajda dikkat çekici sözler sarfetti.

Özkan, röportajında İstanbul'daki soruşturmadan bahsederken sözü ilginç bir şekilde İzmir'e getiriyor. Henüz İzmir Büyükşehir Belediyesi veya bir ilçe belediyesi ile ilgili kamuoyuna yansımış hiçbir inceleme haberi olmadığı halde Özkan, nedense "İzmir çok büyük bir güvenlik kıskacında" diyor. "İzmir ile sandıkla baş edemeyenler, İzmir'i sandıkta yenemeyenler bunu güvenlik bürokrasisini kullanarak aşmaya çalışıyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Biz politik olarak bu tür girişimleri asla kabul etmeyiz ve bundan sonra gelecek olan bu tür girişimlere karşı da olağanüstü tepki veririz. Kentin güvenlik bürokrasisinin, yargı mekanizmasının politik emellere alet edilmesi kadar çirkin bir şey olamaz" diye konuşuyor.



ÇEKİNDİKLERİ BİR ŞEY Mİ VAR?

Hani ünlü sözde diyor ya "Düğün değil bayram değil..." diye... İşte bu nedenle Tuncay Özkan gibi bir ismin böyle bir çıkış yapmasını boş veremezsiniz. İnsan ilk önce "Acaba Özkan bir duyum mu aldı?" diye düşünüyor. Ardından da "CHP'nin İzmir'de de çekindiği icraatları mı var?" diye de düşünmeye devam ediyor. Zaten Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer'in kurumda gittiği HDP'li kadrolaşma herkesin malumu... Bunlardan çarpıcı birçok örneği Yeni Asır olarak kamuoyuna geçmişte duyurduk. Soyer'in bir ara Valiliğin güvenlik soruşturması nedeniyle iş akitlerine istememesine rağmen son vermek zorunda kaldığı birçok kişiyi bir yasal boşluğunu bulup yeniden işe aldığını da yazdık...

İşte Özkan da bu tür adımlardan çekindikleri için mi kamuoyuna yansımış hiçbir şey olmamasına rağmen "İzmir çok büyük bir güvenlik kıskacında" diyor?



YOKSA BİR TERS ALGI PEŞİNDE Mİ?

Ya da "ters algı" operasyonu çekip İzmir Büyükşehir'in yanındaymış gibi açıklama yaparken diğer yandan İstanbul'da başlatılan müfettiş incelemesinin İzmir'de de yapılabileceği veya yapılması gerektiği yönünde ters bir sinyal mi vermeye çalışıyor?

Açıkçası bilemiyorum. Neticede İzmir'de parti örgütüne hakim olmak için Tunç Soyer ile yaşadıkları mücadele herkesin malumu...

Söz konusu Tuncay Özkan olunca bu açıklamalarının üzerinde durmak şart..