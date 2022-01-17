CHP’de Bornova krizi ve Başkan İduğ’un blöfü!

Bornova Belediyesi CHP grup toplantısında Başkan Mustafa İduğ ile İlçe Başkanı Ertürk Çapın arasında yaşanan krizi kaleme almamız büyük ses getirdi. Bunun ardından İduğ'un Meclis üyelerine gönderdiği ve tartışmayı dışarı taşıyanlara ağır hakaretlerde bulunduğu mesajı da yayınlamamız CHP'de ortalığı fena karıştırdı. Sanki 'kimyası bozulan' İduğ, "Meclis grubumuza tek tek mesaj attım. Sadece 2 arkadaşımızın mesajında metnin içinde 3 kelimeyi değiştirerek attım. Bugün o haber Yeni Asır'da çıktı.

Demek ki şüphelendiğim iki arkadaştan biri Yeni Asır'a mesajı okumuş" dedi.

İL YÖNETİMİ TOPLANTI YAPACAK

Bunun ardından İl Başkanı Deniz Yücel devreye girdi. Yücel'in talimat verdiği İl Başkan Yardımcısı İsfahan Naki bugün ilçede CHP'li meclis üyeleri ve ilçe yönetimiyle görüşecek ve Yeni Asır'a bu bilgileri kimin sızdırdığını bulmaya çalışacak.

CHP'de görüştüğüm bazı kaynaklar İduğ'un "2 meclis üyesini tespit ettim" sözünün tamamen bir blöf olduğunu ve tüm meclis üyelerine aynı mesajın gittiğinin anlaşıldığını aktardı. Demek İl yönetimi de bunu böyle değerlendirmiş olmalı ki, işe "İduğ'un buldum" iddiasını ortaya attığı iki kişiyle konuşarak değil tüm herkesle görüşerek başlama kararı aldı.

"Cemil Tugay'a hodri meydan" gibi açıklama

Kent A.Ş'de yaşanan ve "Karşıyaka Belediyesi'ni karıştıran aşk" olayında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Başkan Cemil Tugay tarafından işten çıkarılan şirket murahhas azası Haldun Ertan ve eşinden boşanarak Kasım ayında evlendiği Özüm Ertan'ın işten çıkarılmasının ardından tansiyonu yükseltecek bir çıkış geldi. Kordelion A.Ş'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de son verilen Haldun Ertan, sessizliği bozarak açıklamalar yaptı. Ertan'ın bu açıklamaları bir anlamda haberlerimize cevap hakkı da taşıdığı için buradan yayınlıyorum.

Ertan, eşi Özüm Ertan'ın da kendisinin de Başkan Cemil Tugay'a istifa edebileceklerini illettiklerini ancak kabul edilmediğini, ardından ise bu şekilde işten çıkarıldıklarını söyledi.

"İSTİFA FİKRİ KABUL GÖRMEMİŞTİ"

"Yönetici , birleştirici olur , tüm çalışanlarını ayırt etmeden kollar, korur, eğitir, öğretir...

Kinle nefretle yaklaşmaz. Duygu ile hareket etmez" diyen Ertan, "Kent A.Ş'de çalışmasınlar tutmayın deyip sosyal hakları verilmeden işten attığı çalışanlar mahkeme yolu ile tüm haklarını geri almaktadırlar.

Bu mensubu oldukları sosyal demokrat partinin ideolojisi dışındadır. Hatta işten çıkartıp da, basında haberi çıkınca iyi adammış diye işe iade edilen çalışan bile vardır.

Özüm Ertan'ın izin sonrası, istifa edebilir görüşü benimsenmemiş ve çalışmaya davet edilmiştir. Çalışmaya başladıktan 2 gün sonrada çıkışı verilmiştir. Hakkı yasal olarak aranacaktır" diye konuştu.

"ONLARIN YANINDA SAF KALIYORUZ"

"35 yıllık özel sektör tecrübesi sonrası kamuya davet ile gelmiş, ideali hizmet olan ve tecrübesini beklentisiz aktarmaya hazır, benim gibilere sesleniyorum sakın kamuya gelmeyin. Bizler bu tarz kişiliklerin yanında çok saf kalıyoruz, ilişkileri anlayamıyoruz" diyen Ertan, "1 ay önce 'Sensiz olmaz, şirketin tek yetkilisi ol' deyip tüm projelerin yönetimini verdiği kişiyi bir ay sonra eşinin sosyal medya paylaşımını bahane edip, acele genel kurul yaparak şirketten uzaklaştırabiliyor ve bunu avukat aracılığı ile yapıyor, hem de dostluğu hem emeği görmezden gelerek" ifadelerini kullandı.

Haldun Ertan'ın bu söylediklerini ben biraz da "Cemil Tugay'a yapılmış bir hodri meydan çağrısı" olarak algıladım. Bakalım Tugay, bu açıklamalara ne diyecek?