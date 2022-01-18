İzmir Büyükşehir Belediyesi ihalelerini inceledikçe kafamı kurcalayan birçok işe rastlıyorum. Mesela, "İzmir Spor Kulüpleri film yapım hizmeti" alımı ile "Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ve CEV U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası belgesel yaptırılması hizmeti" alım işi için çıkılan ihaleler... İki ihale de geçtiğimiz 5 Kasım'da yapılmış. Ancak iki ihalede de "Burada bir film mi çevrilmiş acaba?" dedirtecek kafa karıştıran gelişmeler yaşanmış. İhale Kanunu'nun 21 F maddesince pazarlık usulü yapılan iki ihalede de ne tesadüftür ki, tek teklif İstanbullu Seagull Crow And Partners Fikir Geliştirme şirketinden alınmış.

DAHA ÖNCE DE İHALE ALMIŞ

Şirket belediyenin 403 bin lira yaklaşık maliyet belirlediği İzmir Spor Kulüpleri film yapım işini sadece 3 bin lira fiyat kırarak 400 bin liralık teklifiyle almış. 397 bin 750 lira yaklaşık maliyet belirlenerek çıkılan diğer ihaleyi de sadece 750 liralık indirimle 397 bin liralık teklifiyle kazanmış. Yani öyle çetin bir pazarlık falan yapılmamış.

Bir de aynı firma 2 Mart 2021'de düzenlenen "Uluslararası Maraton İzmir Yarışının tanıtımı için kısa film çekimi" işini de 230 bin liraya kazanmış. O ihalede de belediye yine tek teklifi aynı firmadan almış.

İZMİRLİLERE İZAH EDİLSİN

Bu firmanın nasıl bir özelliği var, belediye ile nasıl bir bağlantısı var araştırılması gerekmez mi sice de? Yani nasıl oluyor da İzmir başta olmak üzere tüm ülkede bu işi yapabilecek yüzlerce firma olmasına rağmen neden özellikle bu firma tercih ediliyor? Bunu başta Başkan Tunç Soyer olmak üzere belediye yetkilerinin biz İzmirlilere izah etmesi gerekmez mi? Evet bu nasıl film böyle beyler?

BÜYÜKŞEHİR'DE KOLTUK SAVAŞLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer'in bürokraside yaptığı operasyonun sürmesi bekleniyor. Bu da belediyede büyük bir koltuk savaşı başlatmış durumda. Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin gidebileceği söylentileri hala gündemden düşmezken belediye içinden bilgiler akmaya devam ediyor. Büyükşehir bürokrasisi kaynıyor... Kulağımıza gelen birçok ihbar ve istihbarat var.

GENEL SEKRETERLİK İSTİYORLAR

İşte birkaçı... Mesela bir kaynağımız İZSU'nun Tuncelili Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu'nun Genel Sekreter olmak isetidiğini, bu amaçla Ankara üzerinden gizli çalışmalar yürüttüğünü söylüyor.

Bir başka kaynağımız ise, Konak Belediyesi eski Başkan Yardımcısı olan ve şu an ESHOT Genel Müdür Yardımcılığı yapan Kerim Özer'in de Başkan Vekili Mustafa Özuslu üzerinden İZSU Genel Müdürü olmak istediği iddiasını aktarıyor.

Bir başka kaynağımız ise, "Bürokrasi operasyonunun arkasındaki beyin İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Raif Canbek'tir" bilgisini verdi. Tabii bunlar hep kulis bilgileri... Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek? Ancak şu da bir gerçek ki, operasyonun süreceği beklentisi bürokrasinin işine konsontre olmasına engel oluyor. Eğer bir "ameliyat" yapılacaksa bir an önce yapmakta fayda var.