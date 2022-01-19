Bornova’da kriz içinde kriz çıktı

Bornova Belediyesi’ndeki toplantıda yaşanan tartışmaları Yeni Asır’a sızdıranları bulmak için yapılan toplantı da kriz çıkardı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın Meclis üyesi kardeşi Ulaş Polat, İduğ’un “SIZDIRANLARI TESPİT ETTİM” sözlerini hedef alarak, “AÇIKLAMAZSA DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILSIN” talebinde bulundu. Bu arada krizi çözmek için ilçeye giden CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları ise kendi arasında kavga etti

Bornova Belediyesi CHP grup toplantısında Başkan Mustafa İduğ ile İlçe Başkanı Ertürk Çapın arasındaki tartışmaları ve sonrasında İduğ'un meclis üyelerine gönderdiği mesajın içeriğini yazdık, ortalık karıştı. Önceki gün İl Başkan Yardımcıları İsfahan Naki, Çetin Özdemir, Cumhur Dereli ve Erol Mutlu, ilçede meclis üyeleriyle bu bilgileri kimin sızdırdığını bulmak için zirve yaptı. Ama ne tesadüftür ki, o toplantıda konuşulanlar ve sonrasında il yöneticilerinin kendi arasında yaşanan kavganın bilgileri de yine Yeni Asır'a sızdı...

ULAŞ POLAT'TAN SERT ÇIKIŞ

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nde de meclis üyesi olan Bornova Belediye eski Başkan Yardımcısı Ulaş Polat'tan İduğ'u hedef alan sert bir çıkış geldiği kaydedildi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın kardeşi de olan Ulaş Polat'ın Başkan İduğ'un, "Bunları Yeni Asır'a sızdıran iki meclis üyesini buldum" sözüne atıfla, "İduğ, bu iki meclis üyesi kimse açıklansın ve bu kişiler hakkında disiplin süreci başlatılsın. Burada hepimiz zan altında kaldık. Eğer açıklayamıyorsa da başka bir disiplin süreci işletilsin" diye konuşmuş. Bu, "Eğer iki meclis üyesini açıklayamazsa İduğ hakkında soruşturma başlatılsın" demekten başka bir şey değil. Sızan bilgilere göre Polat'ın bu çıkışı üzerine İl Başkan Yardımcısı Naki ise, "Biz buraya disiplin soruşturması açmaya gelmedik, düşeni yapmak zorunda" demiş.

İL YÖNETİCİLERİ DE BİRBİRİNE GİRDİ

Meclis üyeleri ve İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ının da yer aldığı bu toplantının ardından il yöneticileri Başkan İduğ ile ayrı bir görüşme gerçekleştirmiş. İşte bu da ilçeye krizi çözmeye giden il yöneticileri arasında kavga çıkarmış. Aldığım bilgilere göre, İsfahan Naki, Dereli ve Mutlu'yu bu toplantıya almak istememiş. Dereli ve Mutlu ise, "Biz neden katılmıyoruz?" diyerek buna sert tepki göstermiş.

TARTIŞMA DAHA DA BÜYÜDÜ

Bunun üzerine Naki, "İl Başkanı Deniz Yücel görevi bana verdi. Ben burada Yücel'i temsil ediyorum. Ayrıca bize Başkan İduğ ile görüşmeyi de bu şekilde yapmamız talimatı verildi" demiş. Bunun üzerine içeri alınmayan iki il yöneticisi "Bunun 'Size güvenmiyoruz. Siz toplantının içeriğini sızdırırsınız' şeklindeki bir suçlamadan farkı yok" diye konuşmuş. Yaşanan bu krizin ardından Deniz Yücel, dün bu 4 il yöneticisiyle bir araya gelmiş. Yani gördüğünüz gibi "Yeni Asır'a kim sızdırıyor?" sorusunun cevabını bulmak için yapılan toplantı ve sonrasındaki gelişmeler de yine Yeni Asır'a sızdı. Ne yapılırsa yapılsın gazeteciliğin önüne geçemezsiniz. Gerçekleri yazmaya devam edeceğiz...

KARŞIYAKA'DA TUGAY VE KOÇ SAVAŞI 'ALEV'LENDİ

Karşıyaka için şu tespiti yapmanın zamanı geldi: Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İlçe Başkanı Serdar Koç arasındaki çekişme artık çuvala sığmaz oldu. İlçe Kadın Kolları Başkanı Alev İldeniz ve yüzlerce kadın üyenin, geçtiğimiz Cumartesi günü Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yaptığı toplantı Serdar Koç'u çıldırttı.

Gelen bilgilere Koç, ilçe yönetim kurulu toplantısında İldeniz'e, "Benim bundan niye haberim yok" diye çıkışmış. Tartışmanın büyemesi üzerine İldeniz elindeki dosyaları atıp toplantıyı terk etmiş. Koç'un ise, hakkında tutanak tutturduğu İldeniz için disiplin süreci başlatılması talebinde bulunacağı belirtiliyor.

"OKAN'I PARLATMA ÇALIŞMASI"

Sizlere daha önce Serdar Koç'un CHP'li doktor Taha Okan'ı belediye başkan adayı yapmak istediği yönündeki iddialardan bahsetmiştim. Koç'un milletvekili olmak istediği de örgüt içinde bir sır değil. Bu arada Taha Okan'ın da Koç'un damadına ait bir internet sitesinde sürekli TV programlarına çıkıp yorum yapması da dikkat çekiyor. Bu durum kulislerde, Okan'a damat üzerinden yapılmış bir parlatma çalışması olarak yorumlanıyor...