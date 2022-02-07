Sendika mı Soyer’in destekçisi mi?

Yeni Asır olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki 3 bin 672 memura Ocak ayındaki 14 günlük maaş zam farkları ile yüzde 2.5'luk ek zam farklarının günlerdir ödenmediğini dün manşetimizden duyurduk. Çünkü belediye tarihinde neredeyse ilk kez böyle bir tablo yaşanıyordu. Devletin gönderdiği ve memurlara ödemesi gereken paraya belediye yönetimi adeta el koymuştu.



YETKİLİ TÜM BELSEN AMA...

Haberimizde Tüm Yerel Sen 3 Nolu Şube'nin maaş farklarının ödenmesi konusunda belediyeyle yaptıkları görüşmelerle ilgili üyelerine bilgi vermek için gönderdiği mesajın içeriği ve görselini de paylaştık.

Yalnız, burada şöyle bir ayrıntı olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Tüm Yerel Sen burada yetkili sendika değil, 2. sendika konumunda. Ancak onlar üyelerinin hakları için belediye yönetimi ile temas kurmuşlar, aldıkları cevabı da üyelerle paylaşmışlar. Burada asıl yetkili sendika ise, Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube... O yüzden Tüm Yerel Sen'den önce Tüm Bel Sen'in bu maaş farklarıyla ilgili mücadele etmesi ve belediye yönetimini zorlaması gerekiyor.

Ayrıca, Tüm Bel Sen'in 1 Ocak itibariyle geçerli olması gereken toplu sözleşme sürecini tamamlayıp üyeleri için yeni haklar alması da bekleniyor. Peki Tüm Bel Sen, bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yapıyor? Ben de bu konuda bilgi almak için Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube yöneticilerinden Basın Yayın Sekreteri Coşkun Elbir'i aradım.



ÖYLE BİR SÖZ SÖYLEDİ Kİ..

Açıkçası, kendisinden bizim memurların maaş zam farklarının peşine düşmemizden rahatsız olduğu izlenimi edindim.

Kendisine "Yeni Asır'ın manşetini görmüşsünüzdür, memurların maaş farklarıyla ilgili bir görüşme yaptınız mı?" diye sordum. "Benim Yeni Asır'la konuşacak bir şeyim yok, bilgi vermek istemiyorum" cevabını verdi. Kendisine aynı zamanda memurların heyecanla beklediği toplu sözleşmenin niye hala imzalanmadığını da sordum. Öyle bir söz söyledi ki, şaşırdım.

Elbir, "Biz her zaman Tunç Başkan'la güzel toplu sözleşmeler imzalarız. Bu 2019'dan beri böyle, yine böyle olacak. Biz taslağımızı verdik" diye konuştu. Anlaşılan oydu ki Coşkun Elbir, Büyükşehir'deki yanlışları yazabilen tek gazete olan Yeni Asır'a, Başkan Soyer'in hoşuna gitmeyecek bir şey söylemekten çekiniyordu. Bu tablo karşısında açıkçası kendilerinin memurların temsilcisi mi yoksa Başkan Tunç Soyer'in temsilcisi mi olduğu konusunda tereddüte düşmedim dersem yalan olur.

Gaziemir'de komisyon şoku Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Uğur İnan Atmaca'nın meclis komisyonlarının CHP'den 4 ve AK Parti'den 1 üye ile oluşturulmasının yanlış olduğu iddiasını ortaya atmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. CHP'nin 20, AK Parti'nin 10 meclis üyesi olmasına rağmen komisyonların 4'e 1 şeklinde kurulmasının adaletsizlik olduğunu savunan Atmaca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden görüş istedi. Müdürlüğün görüş yazısında komisyonların 3 veya 5 kişiden de oluşabileceğini ancak meclis aritmetiğine göre 5 kişi kurulacaksa bunun CHP'den 3, AK Parti'den 2 üye şeklinde yapılması gerektiği kaydedildi.



ATMACA: 3'E DÜŞÜRÜLSÜN

Bu durum yıllardır CHP'de fazladan bir kişiye komisyon üyesi sıfatıyla ödeme yapıldığını da ortaya çıkarmış oldu. Atmaca, "Müdürlük, komisyonların 3 veya 5 kişi olarak kurulmasına meclislerin karar vereceğini söylüyor. Biz 5 kişi yerine 3 kişi olarak kurulması ve boşu boşuna belediye kasasından fazladan iki komisyon üyesine huzur hakkı ödenmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Belediyenin 411 milyon lira borcu var" dedi.