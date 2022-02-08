İzmirli başkanların “asfalt” kapışması

İzmir'in en büyük sorunu asfalt... Kentte yollar delik deşik, her yer köstebek yuvası. Yollarda öyle çukurlar var ki, kaza yapmamak bazen büyük mucize oluyor. Hal böyleyken Büyükşehir Belediyesi maalesef bu konuda büyük bir zaaf içerisinde. Başkan Tunç Soyer, tribünlere yönelik icraatlarını bırakıp böyle ciddi konulara eğilmiyor. Sokakları asfaltlayamayan İZBETON'a bir de Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinin bile beceremediği kentsel dönüşüm işini yüklemeye çalışıyor. İZBETON da kooperatif adı altında bazılarına bu kentsel dönüşüm işini ihalesiz pas ediyor. Sonunda ortaya rant kokan projeler çıkıyor. Durum böyle olunca da İzmir'deki yol sıkıntısı artık çuvala sığmaz bir noktaya geldi...

TESİSLERİNİ KURUYORLAR

Daha önce de yazdık: Büyükşehir'e bağlı İZBETON'dan istedikleri asfaltı alamayan ilçe belediyeleri, birer birer kendi üretim tesisini kuruyor. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ kurdu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da atıl durumdaki tesisini aktif hale getirdi. Bunun yanında Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da asfalt üretim tesisi kurmak için harekete geçti. İlçe belediye başkanları bu konuda Büyükşehir'den yaka silkiyor. Bu durum da ne kadar ertelenirse ertelensin ne kadar dillere ket vurulmaya çalışılırsa çalışılsın bir yerden patlıyor...

YENİDEN İDUĞ-SOYER KRİZİ

İşte bugün birinci sayfamızdan da verdiğimiz haber... Mustafa İduğ verdiği bir röportajda asfalt konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yine tepkisini çekecek bir açıklama yaptı.

Daha önce "Asfalt tesisi kurunca olaya ilçe belediyesi-Büyükşehir diye bakmayacağım.

İlçede ihtiyaç olan her yeri asfaltlayacağım. Büyükşehir sorumluluğunda olan yerleri de asfaltlayıp faturasını keseceğim" diyerek Soyer'i kızdıran İduğ, şimdi de "Büyükşehir Belediyemizin 30 ilçeye hizmet etmesini beklemek vatandaşın beklentilerini 5 yıllık süre içinde tamamlamayı çok mümkün kılmayacak.

Bornova'nın bin 100 kilometrelik uzunluktaki yolunun 3'te birine asfalt yapılması gerektiğini gördüm" diye konuştu.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI HAKLI

Biliyorum İduğ, Soyer ile doğrudan bir kavga içine girmek istemiyor ancak ortada yolların durumu açısından bir enkaz olunca böyle bir kavgadan da kaçış olmuyor.

İduğ'un bu açıklamasıyla metropoldeki ilçe belediye başkanlarını adeta sözcüsü olduğu da bir gerçek. Burada ilçe belediye başkanları sonuna kadar haklı.

Çünkü, vatandaş, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan bir yolda bile olsa çukura girince ilçe belediye başkanlarının kulaklarını çınlatıyor.

Tunç Soyer'in de bir an önce aklını başına alıp böcek-çiçek işlerinden önce İzmir'in yollarını yapmayı gündemine alması gerekiyor. Ancak, Soyer'in şu ana kadarki performansı ve kent sorunlarına bakış açısının buna imkan vermesini beklemek de abesle iştigalden başka bir şey değil...