Karşıyaka fiyaskosu korkuttu, CHP’yi Buca telaşı sardı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Şubat Pazartesi günü Buca Metrosu'nun temel atma törenine katılacak. CHP'nin İzmir'deki yöneticilerini bu nedenle büyük bir telaş sardı. Başta İl Başkanı Deniz Yücel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere hepsi "Ya katılım düşük olursa?" kaygısı taşıyor.

Bu kaygıyı taşımakta da haklılar...

SALON BOMBOŞ KALDI

Çünkü, Karşıyaka Belediyesi'nin CHP'nin kalesi olan ilçede geçtiğimiz günlerde düzenlediği "Toplumsal Düşünce Günleri" etkinliğindeki fiyasko ortada.

Ankara'dan gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte çok sayıda milletvekilinin katılımına rağmen koskoca salon boş kaldı. Yine CHP'nin İzmir'deki 30 ilçede eş zamanlı yaptığı elektrik faturalarını protesto eylemleri de bazı ilçelerde sadece 20-30 kişiyle gerçekleştirildi...

Yani bu tablo CHP'nin kalesi olarak kabul ettiği İzmir'de kan kaybettiğini ortaya koyuyor. İşte şimdi amaç bunu bir anlamda Kılıçdaroğlu'ndan gizlemek...

ÇALIŞANLARA TALİMAT

O yüzden Buca'da törenin yapılacağı otobüs garajına kalabalık yığmanın derdine düştüler. Bu yüzden de belediye çalışanlarını gözlerine kestirdiler. Yücel ve Soyer, dün ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi ve tüm başkanlara "Katılımın yüksek tutulması için gerekeni yapın. Böylece İzmir'in gücünü gösterelim" talimatı verdi. Yani bunun Türkçesi, "O alan boş kalırsa hepimiz yanarız" demek. Bu toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi'nde birçok birimde çalışanlara bu törene katılımın mecburi olduğu yönünde söylemlerde bulunulduğu haberleri gelmeye başladı. Şurası bir gerçek ki, hem Yücel hem de Soyer, başarısız. Bunu sadece diğer parti mensupları değil bizzat CHP'liler söylüyor.

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

Yücel, birçok ilçe örgütünü aylardır kayyumlarla yönetiyor. Partide kavgalar ve ekipleşmeler bitmiyor... Ağzını açanı partiden kovuyorlar. Sonra da Yücel çıkıp demokrasi havarisi kesiliyor. Soyer'in ise imza attığı fiyaskolar ortada. İzmir'in büyük kesimi kendisinden umudu kesmiş durumda. İşte Yücel ve Soyer şimdi Buca'ya on binlerce kişiyi bu şekilde toplasa bile, bu onların başarısız olduğu gerçeğini gizleyemez. Güneş balçıkla sıvanmaz.

YALIÇAPKINI'NDAN HABERLER

BU NASIL HALKÇI BELEDİYECİLİK?

Sizleri geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi'ndeki haber kaynağım olan İzmir'in simge kuşu "Yapıçapkını" ile tanıştırmıştım. Yalıçapkını yine aradı ve çarpıcı bilgiler verdi: Erhan Bey! Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı "Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü"nü geçtiğimiz hafta Gürçeşme'den Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ne yani çok uzak bir yere taşıdılar.

Bu arada kent merkezinde ise, göstermelik birkaç dayanışma noktası adı altında birim açıp reklam yapıyorlar. Ayrıca Konak Center Katlı Otoparkı'nın altında olan depoları da birime çeviriyorlar. Konak'ta katlı otopark altındaki danışmaya vatandaş geliyor. Orası da göstermelik. Sadece bayram parası ve gıda yardımı başvuruları burada alınabiliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların önemli bölümünden 285 nolu otobüsle 1 saati geçkin yol teperek Sosyal Yaşam Kampüsü'ne gitmeleri isteniyor. Lafta halkçı belediyeciler ancak ihtiyaç sahibi vatandaşı oraya kadar götürüyorlar. Bu bile icraatları ile söylemleri arasındaki çelişkiyi net bir şekilde gösteriyor.